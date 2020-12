Matip bude chýbať Liverpoolu tri týždne, potvrdil Klopp

Liverpool 31. decembra (TASR) - Kamerunský futbalista Joel Matip bude pre problémy so slabinami chýbať Liverpoolu približne tri týždne. O dĺžke absencie informoval po stredajšom zápase v Newcastli (0:0) tréner úradujúceho anglického majstra Jürgen Klopp.



Matip ešte viac prehĺbil komplikácie lídra Premier League v strede obrany, v ktorej pre zranenie kolena budú až do konca sezóny absentovať Virgil van Dijk a Joe Gomez.



V nedeľu odohral 60 minút zápasu proti West Bromwichu (1:1) a Klopp potvrdil, že striedanie si sám vyžiadal. Dvadsaťdeväťročný obranca sa pritom iba nedávno vrátil do zostavy Liverpoolu po problémoch s chrbtom.



Matip prišiel na Anfield v roku 2016 a zatiaľ sa mu ani raz nepodarilo odohrať aspoň 30 zápasov. The Reds majú pre post stopéra k dispozícii momentálne iba 23-ročného Nata Phillipsa a 19-ročného Rhysa Williamsa, ktorý odohral uplynulú sezónu na hosťovaní v tíme šiestej najvyššej súťaže FC Kidderminster.