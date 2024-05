Matip po ôsmich rokoch skončí v Liverpoole, Anfield opustí aj Thiago

Liverpool 17. mája (TASR) - Kamerunský futbalista Joel Matip po sezóne ukončí osemročné pôsobenie v FC Liverpool. Tridsaťdvaročný obranca oznámil v piatok, že opustí Anfield Road po vypršaní zmluvy. Matip posilnil "The Reds" v roku 2016 a bol pri všetkých úspechoch klubu v tomto období vrátane titulu v Premier League (2019/20) a zisku trofeje v Lige Majstrov (2018/19). Po takmer štyroch rokoch skončí aj španielsky stredopoliar Thiago Alcantara.



Matip odohral za Liverpool celkovo 201 zápasov a bol jedným z prvých podpísaných hráčov po príchode nemeckého trénera Jürgena Kloppa, ktorý po sezóne takisto končí. "Za tie roky, čo sa venujem futbalu, nie som si istý, či som niekedy narazil na obľúbenejšieho hráča ako Joel Matip. Je to skvelý profesionál, futbalista, úžasná ľudská bytosť. Boli sme radi, že sme ho mali pri sebe tak dlho a teraz mu môžeme len popriať všetko dobré, keď sa vydá novým smerom," uviedol Klopp pre oficiálny klubový web.



Thiago prišiel do Liverpoolu v septembri roku 2020. Počas jeho pôsobenia ho viackrát limitovali zranenia, ktoré mu umožnili nastúpiť v 98 duelov. "Je tak talentovaný, že by mohol hrať v ktoromkoľvek tíme na svete. Bolo nám cťou, že sme ho mali v našom klube," poznamenal Klopp na adresu bývalého hráča FC Barcelona a Bayernu Mníchov.