Matip sa odmietol vrátiť do národnej reprezentácie Kamerunu

Yaoundé 26. augusta (TASR) - Tréner kamerunskej futbalovej reprezentácie Antonio Conceicao uviedol, že obranca Joel Matip sa odmietol vrátiť do národného tímu. Obranca FC Liverpool sa rozhodol opustiť reprezentáciu v roku 2016, pričom uviedol problémy s manažmentom a zlé skúsenosti s trénerským tímom.



V septembri odohrá Kamerun dva kvalifikačné zápasy na MS 2022. Na domácej pôde privíta 3. septembra reprezentáciu Malawi a 6. septembra sa predstaví na Pobreží Slonoviny."Situácia s Matipom sa nezmenila. Sú hráči, ktorí sa chceli vrátiť do národného tímu. Ale nie je potrebné, aby som do toho zapájal futbalistu, ktorý nemá chuť hrať. Matip sa jednoducho nechce vrátiť," citoval web BBC trénera Kamerunu.