Rubialesova matka sa zamkla v kostole a drží hladovku

Madrid 28. augusta (TASR) - Matka suspendovaného prezidenta Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luisa Rubialesa sa zamkla v kostole a drží hladovku. Angeles Bejarová vyhlásila, že bude pokračovať v hladovke, pokiaľ bude pokračovať "neľudský a krvavý lov na jej syna". Informoval o tom denník Marca.



Podľa zdroja je žena v kostole v Motrile aj so svojou sestrou. Požaduje, aby futbalistka Jennifer Hermosová, ktorú Rubiales pobozkal na slávnostnom odovzdávaní cien na MS, povedala pravdu a držala sa verzie udalostí, o ktorých hovorila na začiatku škandálu. Rubialesova matka verí, že bozk medzi jej synom a Hermosovou bol obyčajný a ľudský plynúci z radosti, čo podľa nej dokazujú aj fotografie a podľa nej nedošlo k sexuálnemu zneužívaniu. Bejarová vyzvala všetkých k pochopeniu, keďže sa to podľa nej môže stať každému.



Hermosová a ďalších 80 hráčok Španielska uviedli, že nebudú hrať za národný tím, kým sa nezmení jeho vedenie. Drvivá väčšina členov realizačného tímu ženskej futbalovej reprezentácie Španielska podala v sobotu hromadnú výpoveď. Stalo sa tak v rámci vyjadrenia solidarity hráčke, ktorú po finálovom stretnutí MS v Sydney pobozkal na ústa šéf španielskeho futbalu. Hermosová však predtým uviedla: "Bolo to úplne spontánne recipročné gesto vzhľadom na veľkú radosť z víťazstva na MS. S prezidentom máme skvelý vzťah. Jeho správanie voči nám všetkým bolo v poriadku a bolo to prirodzené gesto náklonnosti a vďačnosti. Vyhrali sme majstrovstvá sveta a nebudeme sa rozptyľovať od toho, čo je dôležité."