Maťko skončil ôsmy v pretekoch s hromadným štartom juniorov
Maťko sa pripravil o lepšie umiestnenie na strelnici, keďže na všetkých položkách spravil po jednej chybe. Nebyť tej na poslednej stojke, mohol útočiť na medailové pozície.
Arber 6. marca (TASR) - Slovenský biatlonista Martin Maťko obsadil deviate miesto v pretekoch s hromadným štartom na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi. Titul majstra sveta obhájil Kasper Kalkenberg z Nórska, ktorý spravil dve chyby na strelnici a triumfoval s náskokom 18,9 sekúnd pred Estóncom Jakobom Kulbinom (3). Bronz získal Švéd Philip Lindkvist-Flötten (+23,6/4).
Maťko sa pripravil o lepšie umiestnenie na strelnici, keďže na všetkých položkách spravil po jednej chybe. Nebyť tej na poslednej stojke, mohol útočiť na medailové pozície. Do posledného kola vybiehal s mankom 1:04,7 min. na lídra z 11. pozície, no finišoval so stratou 48,8 s na ôsmej priečke. Je to jeho tretie umiestnenie v Top10 po 10. mieste vo vytrvalostných pretekoch a štvrtom v šprinte.
Ďalší slovenský reprezentant Michal Adamov skončil až so siedmimi trestnými kolami na 38. mieste, Sebastián Belicaj bol 48. a Martin Cienik obsadil 58. priečku.
Medzi juniorkami zvíťazila Ukrajinka Oleksandra Merkušinová, ktorá absolvovala dva trestné okruhy a do cieľa prišla v čase 29,17,1 minúty. V Arberi získala aj striebro vo vytrvalostných pretekoch. Majsterka zo šprintu Ester Volfová pridala v pretekoch s hromadným štartom striebro (+19,9/4) a lotyšský úspech podčiarkla bronzom jej krajanka Elza Bleideleová (+36,9/4). Z trojice Sloveniek skončila najvyššie na 18. mieste Tereza Molentová so štyrmi chybami a stratou 2:02,2 minúty. Veronika Michalechová skončila na 41. mieste a Alžbeta Garguláková na 47. pozícii.
MS juniorov a mládeže - preteky s hromadným štartom 60:
juniori na 12 km: 1. Kasper Kalkenberg (Nór.) 31:15,4 min. (2), 2. Jakob Kulbin (Est.) +23,6 s (3), 3. Philip Lindkvist-Flötten (Švéd.) +23,6 (4), ..., 8. Martin MAŤKO +48,8 (4), 38. Michal ADAMOV +3:23,8 (7), 48. Sebastián BELICAJ +4:15,6 (4), 58. Martin CIENIK (všetci SR) +6:55,4 (5)
juniorky na 9 km: 1. Oleksandra Merkušinová 29:17,1 min. (3), 2. Ester Volfová +19,9 s (4), 3. Elza Bleideleová (obe Lot.) +36,9 (4), ..., 18. Tereza MOLENTOVÁ 2:02,2 (4), 41. Veronika MICHALECHOVÁ +4:42,4 (2), 47. Alžbeta GARGULÁKOVÁ (všetky SR) +5:16,0 (8)
