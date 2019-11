Maťo Homola chce v sezóne 2020 jazdiť opäť európsky šampionát

Bratislava 6. novembra (TASR) – Slovenský automobilový jazdec Matej Homola obsadil na prvých FIA Motorsport Games (Svetové FIA motoristické hry) v talianskej Vallelunge tretiu priečku.



V Touring Car Cupe na automobile Hyundai i30 N TCR obsadil v dvoch pretekoch druhé a piate miesto, čo mu vynieslo v celkovej klasifikácii bronzovú medailu. Zvíťazil Rus Gavrilov pred Belgičanom Magnusom (obaja na Audi). V konečnom hodnotení 48 zúčastnených krajín obsadilo Slovensko 6. miesto. Na hrách štartovali pretekári v tých kategóriách, ktoré nemajú svoje svetové šampionáty.



Dvadsaťpäťročný pretekár odjazdil v tejto sezóne sériu pretekov v novom európskom šampionáte TCR Europe v tíme Target Competition na aute Hyundai i30 N TCR. V konkurencii 36 jazdcov obsadil konečné 8. miesto, keď šampionát výborne odštartoval víťazstvom na okruhu Hungaroring. "Chcel som získať titul majstra Európy, veril som si,“ povedal Homola na hodnotiacej tlačovej konferencii. "V sezóne sa však vyskytli viaceré faktory, ktoré hrali proti nám a nepomáhali nám víťaziť na ďalších pretekoch a udržať sa na čelných miestach výsledkovej listiny. Verím, že na základe dosiahnutých výsledkov sa to už v budúcoročnej sezóne nebude opakovať.“



Homolovi gratuloval aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel. Motoristický šport bol totiž v apríli 2019 prijatý za riadneho člena SOŠV. "Budeme podporovať a propagovať motoristický šport, aby takéto úspechy prichádzali aj v ďalších rokoch," uviedol najvyšší predstaviteľ SOŠV.



Ambície štartovať v TCR Europe má Homola aj v roku 2020. "Aj posledný výsledok, bronzová medaila z talianskeho premiérového podujatia, bol dôležitý test pre budúcu sezónu, dôležitý pre 'vyjednávanie' financií. Maťo šéfom Hyundai Motorsport ukázal, že je kvalitný jazdec, do ktorého sa oplatí investovať. Predpokladám, že o Maťovej budúcej sezóne opäť v šampionáte TCR Europe sa rozhodne do konca tohto roka," uviedol manažér slovenského jazdca a súčasne otec Jaroslav Homola.



Druhý ročník FIA Motorsport Games 2020 by sa mal uskutočniť na francúzskom okruhu Le Castellet.