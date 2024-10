Matoušek odohral 500. zápas v súťaži, Trenčínu tesne ušiel prvý bod

Banská Bystrica (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice si v 6. kole Tipos extraligy pripísali štvrtú domácu výhru v rade, keď v piatok večer zdolali poslednú Duklu Trenčín 2:1. Vyhrali tak piaty duel zo šiestich a v tabuľke sú na treťom mieste iba o bod za vedúcou dvojicou Nitra a Spišská Nová Ves. Svoj päťstý zápas v najvyššej slovenskej súťaži odohral banskobystrický útočník Tomáš Matoušek. Od vedenia klubu dostal dres s číslom 500.



Po skončení stretnutia neskrýval jubilant spod Urpína svoje dojmy: "Stále si myslím, že tých zápasov v extralige mohlo byť viacej než 500, ale žiaľ chodím tým zraneniam naproti, čo ma trochu mrzí, lebo mohol som stihnúť ešte viac toho. Ale zase som rád, päťsto je fajn a verím, že ešte nejaké zápasy pridám."



Prínos Matoušeka v tíme si pochvaľoval aj tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh: "Je výborný zverenec. S Matesom, ako ho všetci voláme, pracujem už dlhodobo. Aj predtým, ako som odišiel z Bystrice, tak tu bol. Je to jeden z lídrov mužstva, bojovník, ktorý pozná svoju úlohu v mužstve a robí to, čo od neho chcem."



Banskobystričania aj v piatok ukázali na ľade bojovnosť a súdržnosť najmä v závere zápasu, kedy sa ubránili tlaku súpera a získali tri body. "Prvá tretina bola fajn, v tej druhej sme nejako začali blbnúť. Paradoxne sme tam mali presilovky, ale strácali sme puky na modrej a Trenčania sú síce v kríze, ale nehrajú zle, hrýzli tam. Ťažko sme sa vyhrabávali z tej druhej tretiny, aj v tej tretej. Uzavrel by som to tak, že sme to vďakabohu ubránili a tri body sú doma. Musíme sa z toho poučiť. Sme radi, že zbierame body, len musíme zlepšovať určité veci. Odohráme dobrú prvú tretinu, kedy máme šance a potom našimi hlúposťami, že uveríme, že nám netreba robiť to čo treba, tak postavíme tým súpera na nohy," nebránil sa kritike 32-ročný bystrický odchovanec Matoušek.



Trenčania prehrávali pod Urpínom v štrnástej minúte 0:2. Do bránky poslali miesto Michala Valenta Marcela Melicherčíka a ten ako sa povie zatiahol roletu. Neinkasoval ani raz. Jeho tím v tretej tretine znížil v presilovke, ale vyrovnávajúci zásah nepridal. Do tabuľky si tak nepripísal žiaden bod a s nulou tróni na poslednej priečke. Jediný strelec trenčianskeho mužstva Jozef Baláž hodnotil situáciu pomerne frustrujúco: "Ušlo nám to po tesnom výsledku.. Je to aspoň jednogólový rozdiel po tých debakloch predtým. Mali sme zlý začiatok zápasu, takže to je škoda. Dostali sme dva góly, potom sme sa ťažšie do toho dostávali, ale dostali sme sa napokon do stretnutia, len chýbal gólik navyše. Hoci sa to už blíži, že by sme mohli brať body, tak dôležité je, aby sme to už konečne zlomili a výhru nejako urvali. Teraz nás podržal brankár Melicherčík po príchode na ľad cez viac než dve tretiny, no žiaľ na body to napokon nestačilo."