Matoušek sa nevyhovára na virózu, Nitrania majú 10. výhru v rade vonku
Bystričania počas uplynulého víkendu netrénovali. Až trinásť hráčov sa borilo s virózou pri vysokých horúčkach.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. novembra (TASR) – Banskobystrickí hokejisti v dohrávke 22. lola Tipos extraligy utŕžili v stredu večer najvyššiu domácu prehru od ich návratu do extraligy v roku 2008. Na svojom ľade vysoko prehrali s lídrom tabuľky 1:8. Môže za to aj viróza v tíme spod Urpína, pre ktorú neodohrali dva uplynulé zápasy minulý týždeň v piatok na ľade Sp. N. Vsi a nedeľný domáci s Nitrou. Ten sa posunul len o tri dni neskôr.
„Nitrania sú vo forme, hrali výborne, neznižujem ich výkon aj vzhľadom na našu virózu, všade boli o krok skôr, vyhrávali súboje, boli silní na puku,“ hodnotil príčiny prehry kapitán Banskej Bystrice Tomáš Matoušek, pričom len veľmi ťažko nachádzal vysvetlenie: „Veľmi ťažko sa to hodnotí, naozaj veľmi ťažko. Hľadám slová, ale povedal by som, že to bol slušne povedané prešľap. Boli sme pod tlakom, ale prvú tretinu sme ako tak ustáli. Paradoxne, v tej druhej sme začali vyrovnávať hru a napadali nám tam štyri góly. Z našej pozície sa môžeme akurát tak ospravedlniť ľuďom, ktorí prišli na štadión a snažili sa nás hnať dopredu. Musíme si k tomu sadnúť a zlepšiť sa.“
Bystričania počas uplynulého víkendu netrénovali. Až trinásť hráčov sa borilo s virózou pri vysokých horúčkach. Stretli sa až v pondelok a dôsledky sa v plnej nahote prejavili práve v stredajšej dohrávke proti Nitre. „Nálada v šatni je po tejto vysokej prehre katastrofálna, mali sme predtým ťažký zápas s Košicami, ktorý sme prehrali 1:2 a do východniari nás do ničoho nepúšťali. Nitra je naopak ofenzívne mužstvo, pripravovali sme sa na to, ale absolútne sme to nezvládli. Súper v ofenzíve dominoval a to, na čom sme to mali stavať, teda defenzíva vôbec nefungovala. Je fajn, že v piatok máme ďalší zápas proti Zvolenu, ktorý nie je favoritom. Je to taký zápas, ktorý dokáže mužstvo stmeliť aj nakopnúť, takže verím, že tomu tak bude,“ dodal 33-ročný Matoušek.
Nitrania sú v laufe. Výhrou pod Urpínom si posilnili prvé miesto v tabuľke. Navýšili náskok na čele na päť bodov pred druhým bratislavským Slovanom, pričom zaknihovali desiatu výhru za sebou na ľade súpera. „Neviem čím to je, že vyhrávame vonku. Predtým to bolo skôr opačne, že sme doma ťahali sériu bez prehier. No keď je tomu už tak, nič nebudeme meniť. Budeme hrať stále takto a robiť veci, ktoré robíme a veriť, že vyhráme aj ten ďalší zápas. Sezóna je ešte dlhá, nehľadíme teraz na nejakú formu či tabuľku,“ priznal nitriansky útočník Michal Krištof, ktorý strelil v Banskej Bystrici druhý gól svojho mužstva s prívlastkom víťazný. K duelu ešte poznamenal: „Od začiatku sme hrali to, čo sme chceli. Konečne sme začali strieľať aj od modrej čiary, takže padlo pár pekných gólov a pár takých, ktoré tiež k hokeju patria, že to tam prejde nejako po ľade. My sme spokojní. Dôležité je, že sme hrali celých 60 minút svoju hru, nevypustili sme ani na konci. Sme spokojní. Či vyhráme 1:0 alebo 10:0, tak to je jedno. Dôležité je, že máme tri body. Určite poteší takéto vysoké víťazstvo, ale v piatok začína ďalší zápas od 0:0.“
