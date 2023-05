Matoušek sa po štyroch rokoch vrátil do Banskej Bystrice

Banská Bystrica 19. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Matoušek sa po štyroch rokoch vrátil do materského klubu HC´05 Banská Bystrica.



"Akonáhle sa naskytla možnosť, že by sa k nám vrátil, neváhali sme," povedal športový manažér "baranov" Ľuboš Pisár pre klubovú stránku.



Matoušek odohral uplynulé štyri sezóny v drese Slovana Bratislava, počas ktorých absolvoval aj krátku anabázu v Michalovciach. V drese "belasých" získal v roku 2022 majstrovský titul, predtým sa dvakrát tešil aj vo farbách Banskej Bystrice (2017, 2019).



"Tomáš je veľmi silný v osobných súbojoch a v predbránkovom priestore. Veríme, že k svojej typickej hre prinesie do nášho tímu skúsenosti, líderstvo a bude príkladom pre našich mladších hráčov," povedal Pisár.