Mats Wilander, bývalá svetová jednotka, má 60 rokov

Växjö 21. augusta (TASR) - Počas svojej kariéry nazbieral švédsky tenista Mats Wilander osem grandslamových titulov, z toho sedem vo dvojhre a jeden vo štvorhre. Najúspešnejším bol rok 1988, keď vyhral okrem Wimbledonu tri zo štyroch singlových veľkých turnajov a rok ukončil ako svetová jednotka. Na čele svetového rebríčka ATP bol 20 týždňov od 12. septembra 1988 do 29. januára 1989. Člen tenisovej Siene slávy bude mať vo štvrtok 22. augusta 60 rokov.



Mats Arne Olof Wilander sa narodil 22. augusta 1964 na juhu Švédska v meste Växjö. Od mladosti sa zaujímal o šport, ale najskôr ho zlákal hokej a futbal. Avšak potom, keď jeho otec deň po sledovaní Davisovho pohára v televízii premenil parkovisko pri miestnej továrni na tenisový kurt, bolo rozhodnuté.



Medzi profesionálmi debutoval ako 16-ročný v roku 1980 na domácom turnaji Swedish Open. Už o dva roky nato prekvapil 183 centimetrov vysoký mladík tenisový svet a na Roland Garros v Paríži získal svoj prvý grandslamový titul.



Pred začiatkom turnaja s ním nikto nepočítal, čo potvrdzovala aj skutočnosť, že nebol nasadený. Napokon však všetkým vypálil rybník a slávny tenisový turnaj vyhral. Vo finále čakal na Wilandera Argentínčan Guillermo Vilas. Po takmer päť hodín trvajúcom zápase porazil mladý Švéd antukového špecialistu Vilasa 1:6, 7:6, 6:0, 6:4 a v tom čase sa Wilander, ktorý mal 17 rokov a 9 mesiacov stal najmladším mužským šampiónom French Open.



Na Roland Garros vyhral mužskú dvojhru aj v rokoch 1985 a 1988, na Australian Open v Melbourne dominoval tiež trikrát - 1983, 1984 a 1988 a rovnako v roku 1988 zvíťazil aj na US Open v New Yorku. Útok na kariérny Grand Slam v roku 1988 mu zmaril vo štvrťfinále Wimbledonu Miloslav Mečír, ktorý ho zdolal 6:3, 6:1, 6:3. V poradí ôsmy grandslamový titul získal Wilander v roku 1986 vo štvorhre vo Wimbledone spolu s krajanom Joakimom Nyströmom.



V 80. rokoch bol Wilander neoddeliteľnou súčasťou veľmi úspešného švédskeho daviscupového tímu. Davisov pohár vyhral trikrát (1984, 1985 a 1987).



Medzi jeho najpamätnejšie zápasy o ´šalátovú misu´, ako sa táto strieborná trofej tiež nazýva, však patrí ten, ktorý napokon prehral. Odohral ho vo štvrťfinále v júli 1982 proti Spojeným štátom americkým a na dlhé desaťročia - až do februára 2013 - išlo o najdlhší zápas tenisovej histórie. Jeho súboj s Johnom McEnroeom, ktorý trval šesť hodín a 22 minút, rozhodol vo svoj prospech legendárny Američan (9:7, 6:2, 15:17, 3:6, 8:6) a USA napokon vyhrali nad Švédskom 3:2.



Od júla 2002 je Mats Wilander členom tenisovej Siene slávy. "Je to jeden z najvýraznejších momentov v kariére každého športovca. Aj keď počas aktívneho pôsobenia na to asi nikto nemyslí a až keď mu to oznámia, pocíti, akú hodnotu to má," vyhlásil v tom čase 37-ročný švédsky tenisový velikán.



Aktívnu profesionálnu kariéru ukončil v roku 1996. Po nej trénoval ruského tenistu Marata Safina, Francúza Paula-Henriho Mathieua či bývalú francúzsku tenistku ruského pôvodu Tatjanu Golovinovú a od januára 2003 do októbra 2009 zastával post nehrajúceho kapitána švédskej daviscupovej reprezentácie. V súčasnosti pôsobí okrem iného na tenisových turnajoch aj ako športový komentátor a analytik pre televíznu stanicu Eurosport.



Mats Wilander, ktorý počas profesionálnej kariéry zarobil osem miliónov dolárov, sa zoznámil v roku 1985 na US Open s juhoafrickou modelkou Sonyou Mulhollandovou, o dva roky neskôr mali svadbu. Žijú v americkom štáte Idaho a spolu vychovávajú štyri deti.