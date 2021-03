Matthäus by mal dostať šancu trénovať Nemecko, tvrdí Hitzfeld

Berlín 19. marca (TASR) - Bývalý úspešný tréner Ottmar Hitzfeld si myslí, že Lothar Matthäus by mal dostať šancu stať sa kormidelníkom nemeckej futbalovej reprezentácie.



"Lothar si zaslúži šancu. Bol to skvelý futbalista, má trénerské skúsenosti a je to tiež expert," citovala slová 72-ročného kouča agentúra dpa.



Hitzfeld viedol Matthäusa, ktorý v nedeľu oslávi 60. narodeniny, koncom 90-tych rokov v Bayerne Mníchov. Súčasný tréner nemeckého národného tímu Joachim Löw odstúpi z funkcie po tohtoročných majstrovstvách Európy.