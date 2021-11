Matthäus: Nikto si nezaslúžil Zlatú loptu viac ako Lewandowski

Paríž 30. novembra (TASR) - Bývalý nemecký futbalový reprezentant Lothar Matthäus je presvedčený, že Zlatú loptu magazínu France Football mal tento rok dostať Robert Lewandowski. Poľský útočník z Bayernu Mníchov získal v hlasovaní o 23 bodov menej ako už čerstvo sedemnásobný držiteľ trofeje Lionel Messi z Argentíny.



"Skutočne už po tomto hlasovaní ničomu nerozumiem," citovala agentúra DPA Matthäusa, ktorý vyhral prestížnu cenu v roku 1990, keď pôsobil v Interi Miláno. "Messiho veľmi rešpektujem, rovnako, ako ostatných nominovaných hráčov, no nikto si to nezaslúžil viac ako Lewandowski," dodal bývalý kapitán majstrov sveta, ktorý získal s Bayernom Mníchov sedem ligových titulov.



Poliak si prevzal cenu pre najlepšieho útočníka, ktorú udeľovali premiérovo. V uplynulej sezóne strelil v bundeslige rekordných 41 gólov a bol favoritom na zisk ocenenia francúzskeho magazínu aj pre rok 2020, no pre pandémiu koronavírusu sa anketa vlani neuskutočnila.