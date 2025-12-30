Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Matthäus po prvom góle Wirtza za Liverpool: Musí sa naďalej zlepšovať

Na snímke Florian Wirtz. Foto: TASR/AP

Wirtz sa počas uplynulého víkendu strelecky presadil v dueli proti Wolverhamptonu Wanderers, poslednému tímu tabuľky najvyššej anglickej súťaže.

Autor TASR
Stuttgart 30. decembra (TASR) - Bývalého nemeckého futbalového reprezentanta Lothara Matthäusa potešilo, že Florian Wirtz si otvoril gólový účet v FC Liverpool. Majster sveta z roku 1990 však tvrdí, že letná posila úradujúceho anglického šampióna sa musí naďalej zlepšovať.

„Florian po štyroch mesiacoch ukončil gólové suchoty v Liverpoole. Musí však ešte tvrdo pracovať na tom, aby mal v novom tíme takú pozíciu ako v minulosti v Leverkusene, aby sa dostal k zahrávaniu priamych a pokutových kopov," uviedol Matthäus pre Sky TV. Wirtz sa počas uplynulého víkendu strelecky presadil v dueli proti Wolverhamptonu Wanderers, poslednému tímu tabuľky najvyššej anglickej súťaže.
