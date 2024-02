Matthäus po úmrtí Brehmeho: Je to pocit, akoby mi zomrel člen rodiny

Mníchov 20. februára (TASR) - Bývalý nemecký futbalista Lothar Matthäus smúti za zosnulým priateľom Andreasom Brehmem, členom majstrovského kádra Nemcov z MS 1990 v Taliansku. Kapitán vtedajších svetových šampiónov uviedol, že Brehmeho úmrtie vníma ako odchod človeka z rodinných kruhov. Autor zlatého gólu zo svetového šampionátu v roku 1990 zomrel v utorok vo veku 63 rokov na zástavu srdca.



"Bol som šokovaný, keď som sa to dozvedel. Andy bol súčasťou našej rodiny, stretli sme sa pred 45 rokmi a zažili sme spolu veľa príhod. Boli sme spolubývajúci v národnom tíme, ako aj v Interi Miláno. Toto priateľstvo sa neskončilo ani po hráčskej kariére. Je to naozaj pocit, akoby zomrel člen rodiny," uviedol 62-ročný Matthäus.



Brehme patril na MS 1990 k oporám nemeckej obrany a výdatne podporoval aj ofenzívu. Strelecky sa presadil v osemfinálovom súboji proti Holandsku (2:1) i v semifinále proti Anglicku, v ktorom tím Franza Beckenbauera uspel v jedenástkovom rozstrele. Nezmazateľnú stopu zanechal vo finálovom stretnutí proti Argentíne (1:0), ktoré rozhodol v 85. minúte z pokutového kopu. Brehme sa zapísal do dejín jedinou penaltou, ktorú v národnom tíme kopal v riadnom hracom čase. Loptu mu na najdôležitejší moment v kariére predal pôvodne určený Matthäus, ktorý si počas polčasovej prestávky obul nové kopačky a prenechal jedenástku svojmu spoluhráčovi.



"Drahý Andy, sme ohromení, že si odišiel. Vždy si tu bol pre nás a urobil si z nás majstrov sveta v roku 1990. Navždy ťa budeme nosiť v našich srdciach a budeme ti vďační," uviedol Brehmeho bývalý spoluhráč Jürgen Klinsmann, ktorý bol takisto člen zlatého tímu z roku 1990.



Za reprezentáciu odohral Brehme 86 zápasov, v ktorých vsietil osem gólov. Na klubovej úrovni získal nemecké bundesligové tituly s Bayernom Mníchov i 1. FC Kaiserslautern. Najlepšie roky však zažil v Interi Miláno, s ktorým v máji 1989 získal taliansky titul a o dva roky neskôr triumfoval v Pohári UEFA.



Inter Miláno si uctí Brehmeho pamiatku, v utorňajšom úvodnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov proti Atleticu Madrid nastúpia jeho hráči s čiernymi páskami na rukávoch: "Celú futbalovú rodinu Interu Miláno veľmi zarmútila správa o úmrtí Andreasa Brehmeho. Jeho rodine chceme vyjadriť úprimnú sústrasť."