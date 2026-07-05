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Matthäus tvrdo kritizoval kouča Nemcov Nagelsmanna: „Úplné fiasko“
Nagelsmann odstúpil po prekvapujúcom vypadnutí Nemecka v šestnásťfinále po prehre s Paraguajom 3:4 v jedenástkovom rozstrele.
Autor TASR
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Mníchov 5. júla (TASR) - Bývalý kapitán nemeckej futbalovej reprezentácie Lothar Matthäus ostro skritizoval trénera Juliana Nagelsmanna po nevydarenom vystúpení národného tímu na MS 2026. Podľa svetového šampióna z roku 1990 bol celý projekt pod jeho vedením „úplným fiaskom“.
„Na ihrisku chýbal líder, herná kvalita, pevná obrana aj tímová spolupráca. Nebolo to nič iné, iba chaos,“ napísal Matthäus vo svojom stĺpčeku pre denník Bild. Podľa neho robil Nagelsmann príliš veľa chýb pri skladaní zostavy, taktike aj nominácii na šampionát. Vyčítal mu, že nemal alternatívny plán, tvrdohlavo sa držal svojho systému a ignoroval rady zvonku i zvnútra realizačného tímu. Kritizoval aj jeho spôsob komunikácie s hráčmi. „Uprednostňovať správy cez WhatsApp pred osobnými rozhovormi? To je pre lídra nepredstaviteľné,“ napísal.
Nagelsmann odstúpil po prekvapujúcom vypadnutí Nemecka v šestnásťfinále po prehre s Paraguajom 3:4 v jedenástkovom rozstrele. Matthäus zároveň uviedol, že zodpovednosť nesie aj vedenie Nemeckého futbalového zväzu (DFB), ktoré podľa neho príliš dlho verilo, že sa situácia zlepší. Za vhodného nástupcu Nagelsmanna na reprezentačnej lavičke označil bývalého trénera Borussie Dortmund a Liverpoolu Jürgena Kloppa. Informovala agentúra DPA.
„Na ihrisku chýbal líder, herná kvalita, pevná obrana aj tímová spolupráca. Nebolo to nič iné, iba chaos,“ napísal Matthäus vo svojom stĺpčeku pre denník Bild. Podľa neho robil Nagelsmann príliš veľa chýb pri skladaní zostavy, taktike aj nominácii na šampionát. Vyčítal mu, že nemal alternatívny plán, tvrdohlavo sa držal svojho systému a ignoroval rady zvonku i zvnútra realizačného tímu. Kritizoval aj jeho spôsob komunikácie s hráčmi. „Uprednostňovať správy cez WhatsApp pred osobnými rozhovormi? To je pre lídra nepredstaviteľné,“ napísal.
Nagelsmann odstúpil po prekvapujúcom vypadnutí Nemecka v šestnásťfinále po prehre s Paraguajom 3:4 v jedenástkovom rozstrele. Matthäus zároveň uviedol, že zodpovednosť nesie aj vedenie Nemeckého futbalového zväzu (DFB), ktoré podľa neho príliš dlho verilo, že sa situácia zlepší. Za vhodného nástupcu Nagelsmanna na reprezentačnej lavičke označil bývalého trénera Borussie Dortmund a Liverpoolu Jürgena Kloppa. Informovala agentúra DPA.