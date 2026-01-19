Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Matthew Tkachuk sa po dlhej pauze vráti do zostavy Floridy

Sunrise 19. januára (TASR) - Americký hokejista Matthew Tkachuk sa prvýkrát od letnej operácie predstaví v zostave Floridy Panthers v zámorskej NHL. Tohtosezónny debut ho čaká v noci na utorok v domácom súboji proti San Jose, potvrdil pre zámorské médiá tréner Paul Maurice.

Dvadsaťosemročný krídelník nehral od júnového šiesteho súboja finálovej série play off NHL, v ktorej Panthers triumfovali nad Edmontonom 4:2 na zápasy a obhájili Stanleyho pohár. Spočiatku sa chcel liečiť konzervatívnym spôsobom, ale napokon v auguste absolvoval operáciu pruhu a natrhnutého priťahovača.

Matthew Tkachuk figuruje aj v nominácii USA na blížiace sa ZOH v Miláne a Cortine. Objavil sa už v prvotnej americkej nominácii v júni minulého roka.
