Matthews bude najlepšie platený hráč NHL, s Torontom predĺžil o 4 roky

Toronto 24. augusta (TASR) - Americký hokejista Auston Matthews podpísal nový štvorročný kontrakt s klubom Toronto Maple Leafs. Zmluva vstúpi do platnosti od sezóny 2024/2025 a 25-ročnému útočníkovi každoročne vynesie 13,5 milióna dolárov, čím sa stane najlepšie plateným hráčom NHL. Po nadchádzajúcom ročníku 2023/2024 mu vyprší päťročný kontrakt s priemerným ročným platom 11,64 milióna dolárov.



"Cítim sa šťastný, že môžem pokračovať v mojej ceste ako člen Maple Leafs pred najlepšími hokejovými fanúšikmi. Urobím všetko pre to, aby som pomohol tímu vystúpiť až na vrchol hory," uviedol Matthews na sociálnych sieťach, pričom narážal na túžbu priviesť klub k zisku Stanleyho pohára, na ktorý Toronto čaká od roku 1967.



Matthews bude mať vďaka novému kontraktu vyšší plat ako útočník Colorada Nathan MacKinnom, ktorý bude poberať od sezóny 2023/2024 až do roku 2031 v priemere 12,600 milióna dolárov. Vďaka tejto čiastke bude v nadchádzajúcom ročníku najlepšie platený hráč súťaže, no v ďalšom ho predbehne Matthews. Jeho nová zmluva mu zároveň zaistí historicky najvyšší sezónny plat v NHL. Center Maple Leafs si počas štyroch rokov celkovo prilepší o 53 miliónov dolárov.



Toronto draftovalo Matthewsa ako celkovú jednotku v roku 2016. Počas ôsmich sezón zaň odohral 481 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 542 kanadských bodov za 299 gólov a 243 asistencií. V 50 dueloch play off nastrieľal 22 gólov a pridal 22 asistencií. Počas kariéry dvakrát získal Maurice Richard Trophy pre najlepšieho strelca súťaže. Po životnej sezóne 2021/2022, v ktorej strelil 60 gólov, dostal aj prestížnu Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča ligy i Trofej Teda Lindsayho pre najužitočnejšieho hokejistu podľa NHLPA.



V uplynulej sezóne 2022/2023 mal v 74 dueloch základnej časti bilanciu 40 gólov a 45 asistencií. Torontu následne pomohol k prvému postupu do druhého kola play off od roku 2004. V 11 zápasoch vyraďovacej časti nazbieral 11 bodov (5+6).



Viaceré zámorské médiá v lete špekulovali o možnej výmene Matthewsa do iného tímu. Od 1. júla 2023 mu začala platiť klauzula o zákaze výmeny bez súhlasu hráča, takže prípadná transakcia bola pravdepodobná ešte pred týmto dátumom. Nový generálny manažér "javorových listov" Brad Treliving, ktorý po sezóne 2022/2023 vystriedal vo funkcii Kylea Dubasa, sa viackrát vyjadril, že jednou z priorít je nová zmluva s Matthewsom. Dubas, ktorý sa medzičasom stal GM v Pittsburghu, viackrát čelil kritike pre príliš vysoké kontrakty pre Matthewsa, Johna Tavaresa, Mitcha Marnera a Williama Nylandera, ktoré niekoľko sezón zaberajú takmer 50 percent z platového stropu. Súčasné kontrakty Tavaresa s Marnerom budú plynúť ešte dva roky. Nylanderov štvorročný vstupuje do záverečného roka, no zároveň mu začala platiť klauzula o zákaze výmeny bez hráčovho súhlasu. Nedávno sa pre NHL European Player Media Tour vyjadril, že by v Toronte rád zostal: "Neexistuje iné miesto, na ktorom by som chcel hrať. Stále mi zostáva ešte jeden rok zmluvy a nechápem, prečo je teraz taký tlak, aby som zmluvu už podpísal. Chcem byť v Toronte tak dlho, ako budem môcť."