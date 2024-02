Matthews dal ďalší hetrik, prvýkrát v kariére nazbieral 5 bodov

New York 18. februára (TASR) - Americký hokejista Auston Matthews zaznamenal v NHL druhý hetrik za sebou a šiesty v sezóne. Center Toronta strelil tri góly pri víťazstve nad Anaheimom Ducks (9:2), pridal aj dve asistencie a prvýkrát v kariére nazbieral päť bodov.



Dvadsaťšesťročný Matthews sa stal desiatym hráčom v histórii a prvým od sezóny 1995-96, ktorý dosiahol šesť hetrikov v jednej sezóne. Naposledy sa to podarilo Mariovi Lemieuxovi v drese Pittsburghu. Okrem nich to dokázali Wayne Gretzky (3x - najviac 10 hetrikov v sezónach 1983-84 a 1981-82), Mario Lemieux (3x - najviac 9, 1988-89), Mike Bossy (9, 1980-81), Brett Hull (8, 1991-92), Alexander Mogiľnyj (7, 1992-93), Richard Martin (7, 1975-76), Phil Esposito (7, 1970-71), Joe Malone (7, 1917-18) a Cy Denneny (7, 1917-18).



Matthews zaznamenal druhýkrát v tejto sezóne dva hetriky v dvoch po sebe idúcich dueloch. V histórii NHL to dokázali len Reg Noble a Joe Malone (obaja 1917-18), Mike Bossy (1980-81) a Wayne Gretzky (1983-84).



Matthews strelil v tejto sezóne 48 gólov v 52 zápasoch a v kariére zaznamenal hetriky proti jedenástim tímom v NHL.



Hokejisti Floridy vyhrali v derby na ľade Tampy Bay 9:2 a prvýkrát v klubovej histórii strelili vonku deväť gólov. Viackrát skórovali Panthers len raz, keď 26. novembra 1997 doma zdolali Boston 10:5.



Brankár Detroitu James Reimer chytil 38 striel v Calgary (5:0) a stal sa desiatym aktívnym gólmanom, ktorý má na konte 30 shutoutov. Reimer zaznamenal viac ako jedno čisté konto v drese piatich tímov v NHL. Lepší je v histórii NHL len Sean Burke (6).



O víťazstve Edmontonu v Dallase (4:3) rozhodol v predĺžení Evan Bouchard. Obranca Oilers strelil piaty víťazný gól v sezóne a vyrovnal na druhom mieste druhý najlepší klubový záspis Sheldona Sourayho (2008-09). Rekordérom klubu je Paul Coffey, ktorý strelil v sezóne 1984-85 šesť víťazných gólov.