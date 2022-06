Matthews má Hartovu trofej, najlepším brankárom Šesťorkin

Na snímke z 21. júna 2022 Cale Makar z Colorada Avalanche pózuje s Norrisovou trofejou po odovzdávaní hokejových cien NHL v Tampe na Floride. Foto: TASR/AP

Zoznam individuálnych cien v NHL za sezónu 2021/2022:



Hart Trophy (najužitočnejší hráč):

víťaz: Auston Matthews (Toronto) 1630 (119-49-15-6-4),

ďalšie poradie v hlasovaní:

2. Connor McDavid (Edmonton) 1111 (29-66-56-20-19),

3. Igor Šesťorkin (NY Rangers) 738 (24-26-41-29-24)



Norris Trophy (najlepší obranca):

víťaz: Cale Makar (Colorado) 1631 (92-98-5-0-0),

ďalšie poradie v hlasovaní:

2. Roman Josi (Nashville) 1606 (98-76-17-3-0),

3. Victor Hedman (Tampa Bay) 940 (4-14-142-30-2)



Vezina Trophy (najlepší brankár):

víťaz: Igor Šesťorkin (NY Rangers) 154 (29-3-0),

ďalšie poradie v hlasovaní:

2. Jacob Markström (Calgary) 53 (0-14-11),

3. Juuse Saros (Nashville) 32 (0-9-5)



Calder Trophy (najlepší nováčik):

víťaz: Moritz Seider (Detroit) 1853 (170-18-3-4-0),

ďalšie poradie v hlasovaní:

2. Trevor Zegras (Anaheim) 1191 (15-100-57-18-2),

3. Michael Bunting (Toronto) 877 (7-51-65-34-23)



Ted Lindsay Award (najlepší hráč podľa členov NHLPA):

víťaz: Auston Matthews (Toronto),

ďalší finalisti:

Connor McDavid (Edmonton),

Roman Josi (Nashville)



(za hráčom je počet bodov a v zátvorke počet umiestnení na 1. až 5. mieste - pozn.)



All Star tím - prvý tím:

Igor Šesťorkin (NY Rangers) - Roman Josi (Nashville), Cale Makar (Colorado) - Mitchell Marner (Toronto), Auston Matthews (Toronto), Johnny Gaudreau (Calgary)



All Star tím - druhý tím:

Jacob Markström (Calgary) - Victor Hedman (Tampa Bay), Charlie McAvoy (Boston) - Matthew Tkachuk (Calgary), Connor McDavid (Edmonton), Jonathan Huberdeau (Florida)



All Star tím nováčikov: Jeremy Swayman (Boston) - Moritz Seider (Detroit), Alexandre Carrier (Nashville) - Lucas Raymond (Detroit), Trevor Zegras (Anaheim), Michael Bunting (Toronto)

Tampa 22. júna (TASR) - Útočník Auston Matthews z Toronta Maple Leafs získal premiérovo v kariére Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny v zámorskej hokejovej NHL. Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára udelili Igorovi Šesťorkinovi z New Yorku Rangers. Najlepším obrancom sezóny a držiteľom Norrisovej trofeje sa stal Cale Makar z Colorada Avalanche.Slávnostné udeľovanie najprestížnejších ocenení sa uskutočnilo v Tampe počas voľného dňa medzi tretím a štvrtým duelom finále Stanleyho pohára.povedal po prevzatí ceny 24-ročný Matthews, ktorý bol so 60 gólmi najlepší strelec základnej časti súťaže. V novinárskom hlasovaní získal 1630 bodov a jasne predstihol ďalších dvoch kandidátov na zisk ocenenia - najproduktívnejšieho hráča základnej časti Connora McDavida z Edmontonu (1111) a brankára Šesťorkina (738).Matthews si počas galavečera prevzal aj cenu Teda Lindsayho pre najlepšieho hráča sezóny podľa hlasovania samotných hokejistov. Zaradili ho aj do prvého All Star tímu NHL. Šesťdesiat gólov za sezónu pred ním nezaznamenal ešte žiadny hráč Toronta a žiadny hokejista narodený v USA. Toronto malo aj vďaka nemu najúspešnejšiu sezónu z pohľadu víťazstiev (bilancia 54-21-7) a bodov (115) v dejinách klubu. V prvom kole play off potom vypadlo s Tampou Bay. Produktívny center kandidoval na zisk Hartovej trofeje aj v predchádzajúcom ročníku, keď dali hlasujúci prednosť McDavidovi.V kanadskom bodovaní základnej časti patrilo Matthewsovi šieste miesto so 106 bodmi, bol najvyššie v štatistike striel na bránku (348), piaty v počte víťazných gólov (10) a tretí v počte presilovkových gólov (16). V každej zo svojich šiestich sezón v profilige dal aspoň 34 gólov, vlani so 41 rovnako vyhral tabuľku strelcov. Je v poradí druhý rodák z USA s Hartovou trofejou, prvý bol Patrick Kane z Chicaga v sezóne 2015/2016. Cenu získal ako tretí hráč Toronta v histórii a prvý od roku 1955, keď ju dostal Ted Kenney.Matthews v hlasovaní členov Hráčskej asociácie NHL o cenu Teda Lindsayho odsunul za seba trojnásobného držiteľa tohto ocenenia z rokov 2017, 2018 a 2021 McDavida i obrancu a kapitána Nashvillu Romana Josiho.Ruský brankár Šesťorkin sa prvýkrát v kariére tešil zo zisku Vezinovej trofeje. Dvadsaťšesťročný hráč NY Rangers mal v 52 odchytaných dueloch bilanciu 36-13-4. S priemerom 2,07 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 93,5 percenta dosiahol najlepšie štatistiky v lige a Rangers priviedol do play off prvýkrát od roku 2017. So šiestimi shutoutmi bol v lige tretí. O Vezinu bojovali v tomto roku iba Európania, okrem Šesťorkina boli kandidátmi Švéd Jacob Markström z Calgary Flames a Fín Juuse Saros z Nashvillu.povedal Šesťorkin, ktorý je tretí brankár Rangers s cenou po Johnovi Vanbiesbrouckovi (1985/86) a Henrikovi Lundqvistovi (2011/12).Dvadsaťtriročný Makar je prvý obranca v histórii organizácie Colorado Avalanche/Quebec Nordiques, ktorý získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu profiligy. V základnej časti bol s 28 gólmi na čele tabuľky zadákov a s 86 bodmi bol medzi obrancami druhý najproduktívnejší po Josim (96). V počte bodov v presilovke (34) aj v strelách na bránku (240) bol tretí a v počte víťazných gólov (6) na delenej prvej pozícii. Skvelú formu si preniesol aj do play off a s Coloradom bojuje vo finále o zisk Stanleyho pohára. Dostal 1631 hlasov a iba tesne predstihol víťaza tejto ceny z roku 2020 Josiho z Nashvillu (1606). Tretí skončil Victor Hedman z Tampy Bay (940).povedal Makar, ktorého tím vedie vo finále play off nad Tampou 2:1 na zápasy. Ako piaty hráč v histórii získal Norrisa už v priebehu prvých troch celých sezón v NHL - pred ním to dokázali Adam Fox, Erik Karlsson, Denis Potvin a Bobby Orr (dvakrát).Za najlepšieho nováčika ligy zvolili nemeckého obrancu Moritza Seidera. Dvadsaťjedenročný hráč Detroitu nazbieral vo svojej premiérovej sezóne 50 bodov (7+43) a bol najproduktívnejší zadák medzi nováčikmi, so siedmimi gólmi figuroval na druhej priečke strelcov za slovenským reprezentantom Martinom Fehérvárym z Washingtonu. Na čele prvoročiakov bol s 21 presilovkovými bodmi, štyrmi víťaznými gólmi a 187 strelami na bránku. Medzi nováčikmi mal najvyšší čas na ľade (priemer 23:02 min) a bol celkovo štvrtý v ich bodovaní, pripomenul oficiálny web súťaže. V hlasovaní zdolal útočníkov Trevora Zegrasa z Anaheimu a Michaela Buntinga z Toronta. Je v poradí šiesty hráč Detroitu s touto cenou, prvý po brankárovi Rogerovi Crozierovi (1964/65).uviedol Seider počas odovzdávania cien. Fehérváry skončil v hlasovaní o najlepšieho nováčika na spoločnom 14. mieste s jedným bodom, v hlasovaní do All Star tímu nováčikov bol medzi obrancami siedmy so štyrmi bodmi.