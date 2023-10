Matthews odštartoval novú sezónu dvomi hetrikmi

New York 15. októbra (TASR) - Auston Matthews odštartoval novú sezónu hokejovej NHL dvomi hetrikmi v dvoch zápasoch. Po tom, ako sa zaskvel proti Montrealu, strelil tri góly aj v súboji s Minnesotou (7:4). V modernej ére to dokázal pred ním len Alexander Ovečkin.



Americký útočník, ktorý v predminulej sezóne strelil 60 gólov, sa stal len piatym hráčom v histórii profiligy, ktorý zaznamenal hetriky v prvých dvoch zápasoch sezóny. Ovečkin to dokázal v ročníku (2017-18) a predtým pred viac ako 100 rokmi v sezóne 2017-2018 až traja hráči Cy Denneny, Joe Malone a Reg Noble. Bol to deviaty Matthewsov hetrik v kariére, čím na piatom mieste histórie Maple Leafs vyrovnal zápis Noblea.



Toronto privíta v najbližšom zápase v noci na utorok Chicago s draftovou jednotkou Connorom Bedardom. Osemnásťročný kanadský útočník bodoval aj v treťom zápase po príchode do NHL. Jeho asistencia Blackhawks nestačila, v Montreale s Jurajom Slafkovským prehrali 2:3. Bedard sa stal desiatou draftovou jednotkou a desiatym hráčom Blackhawks, ktorý bodoval v prvých troch zápasoch po vstupe v NHL.



V drese Montrealu sa presadil Cole Caufield a skóroval v prvých dvoch dueloch od začiatku sezóny. Za poslednú dekádu to v drese Canadiens dokázali len Lars Eller, Tomáš Plekanec, Tomáš Tatar a Brendan Gallagher.



Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby zaznamenal asistenciu pri víťazstve Penguins nad Calgary (5:2). Bol to jeho 1506. bod v drese “tučniakov”, čím na šiestom mieste histórie vyrovnal v počte bodov za jeden klub zápis Raya Bourquea (Boston).



Fínsky útočník Caroliny Sebastian Aho strelil v Los Angeles svoj 17. gól v oslabení a vytvoril tak klubový rekord Hurricanes, keď prekonal zápis Erica Staala. Viac gólov v početnej nevýhode od sezóny 2016-17, keď Aho vstúpil do NHL, nestrelil žiadny iný hráč.



Výborný vstup do sezóny potvrdili hráč Vegas, ktorí vyhrali aj tretí zápas. Tentokrát si poradili s Anaheimom 4:1. Za uplynulých 23 rokov sa Golden Knights stali tretím obhajcom Stanley Cupu, ktorý začal sezónu tromi víťazstvami. Predtým sa to podarilo hokejistom Tampy Bay 2020-21 a Dallasu 1999-00.



V noci na nedeľu strelili prvé góly v NHL piati hráči - Marco Rossi (Minnesota), Matt Coronato (Calgary), David Jiříček (Columbus), Will Cuylle (NY Rangers) a Thomas Bordeleau (San Jose). Okrem Matthewsa sa hetrikom blysol aj kapitán Columbusu Boone Jenner.