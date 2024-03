Matthews opäť 60-gólový, Carlson a Tavares dali gól pri jubileách

New York 31. marca (TASR) - Auston Matthews sa druhýkrát v kariére dostal na métu 60 gólov, čo sa mu podarilo ako deviatemu hráčovi v histórii hokejovej NHL. John Carlson (1000. duel) a John Tavares (1100) skórovali vo svojich jubilejných zápasoch, Jonathan Quick sa stal najúspešnejším americkým brankárom.



Tridsaťosemročný Quick zaznamenal 392. víťazstvo v NHL a prekonal doterajší rekord Ryana Millera (391). Rangers vyhrali na ľade Arizony 8:5.



Chris Kreider strelil 300. gól v drese Rangers, čo dosiahol ako tretí hráč v klubovej histórii. Lepší sú len Rod Gilbert (406) a Jean Ratelle (336). Jeho spoluhráč Artemij Panarin (1+3) nazbieral už 107 bodov (44+63) a vyrovnal zápis Marka Messiera zo sezóny 1991/92. Klubový rekord v počte bodov v jednom ročníku za Rangers drží Jaromír Jágr, ktorý v sezóne 2005/2006 nazbieral 123 bodov (54+69). Druhý je Jean Ratelle (109 bodov, 1971/72).



Prvým hetrikom v kariére sa blysol 22-ročný Alexis Lafreniere, pridal aj dve asistencie a stal sa najmladším päťbodovým hráčom v histórii Rangers. Naposledy niečo podobné v rovnakom veku dokázal Brian Leetch 17. februára 1989.



Josh Doan sa stal štvrtým hráčom v histórii Arizony Coyotes/Winnipeg Jets, ktorý bodoval aspoň v troch prvých zápasoch kariéry. Pred ním to dokázali Teemu Selänne (5 zápasov, 1992/93), Anders Steen (5, 1980/81) a Sergej Charin (3, 1990/91). Syn legendy klubu Shanea Doana zaznamenal pri prehre s Rangers asistenciu, po troch dueloch v NHL má bilanciu 2+3.



Nathan MacKinnon sa dostal na hranicu 80 asistencií, čo dokázal len ako tretí hráč v histórii Colorada Avalanche/Quebec Nordiques. Zaradil sa na zoznam ku klubovým ikonám Petrovi Šťastnému (93 v sezóne 1981/82 a 81 v 1985/86) a Petrovi Forsbergovi (86 v 1995/96). So 127 bodmi sa MacKinnon dostal čelo produktivity NHL.



Dve gólové prihrávky zaznamenal pri víťazstve Avalanche nad Nashvillom (7:4) Cale Makar, na konte má 62 asistencií a vyrovnal klubový rekord medzi obrancami, ktorý stanovil Steve Duchesne v sezóne 1992/93.



Auston Matthews sa podpísal pod víťazstvo Toronta v Buffale (3:0) svojím 60. gólom v sezóne. Na túto métu sa dostal druhýkrát v kariére, čo dokázal ako deviaty hráč v histórii NHL. Pred ním to dosiahli Mike Bossy (5), Wayne Gretzky (5), Phil Esposito (4), Mario Lemieux (4), Brett Hull (3), Pavel Bure (2), Jari Kurri (2) a Steve Yzerman (2).



Kapitán "javorových listov" John Tavares skóroval vo svojom 1100. zápase v kariére. Nazbieral v nich 1033 bodov (451+582), spomedzi aktívnych hráčov je to piaty najlepší výsledok. Viac bodov za prvých 1100 duelov nazbierali len Sidney Crosby (1400), Jevgenij Malkin (1261), Alexander Ovečkin (1230) a Patrick Kane (1176).



Sebastian Aho strelil svoj 61. presilovkový gól a prekonal zápis svojho trénera v Caroline Roda Brind’Amoura. Osamostatnil sa na ôsmom mieste histórie Hurricanes. Pjotr Kočetkov sa po Camovi Wardovi (5 v sezóne 2011/12 a 4 v 2010/11) stal prvým brankárom "Canes", ktorý zaznamenal aspoň štyri shutouty. Carolina vyhrala v Montreale 3:0 a neinkasovala v druhom zápase za sebou. Aho strelil zároveň svoj 251. gól a dostal sa pred Kevina Dineena na tretie miesto klubovej histórie. Na čele je Ron Francis (382) pred Ericom Staalom (322).



Tyson Foerster sa stal prvým nováčikom Philadelphie Flyers, ktorý strelil 20 gólov od sezóny 2011/12. Vtedy to dokázal Matt Read (24).



Kapitán Tampy Bay Steven Stamkos skóroval proti NY Islanders a deviatykrát v kariére strelil aspoň 30 gólov. Z aktívnych hráčov do dosiahli iba Ovečkin (17) a Sidney Crosby (12).



Obranca Washingtonu John Carlson skóroval vo svojom 1000. zápase v NHL, jeho tím napokon prehral s Bostonom 2:3 po nájazdoch. Carlson sa stal druhým hráčom Capitals, ktorý skóroval v 1000. zápase v NHL, predtým to dokázal Calle Johansson (19. marca 2001). Aleksander Barkov vytvoril nový rekord Floridy, keď strelil v riadnom hracom čase oba góly proti Detroitu (3:2 sn). Pre fínskeho útočníka to bol 32. viacgólový duel za "panterov", prekonal zápisy Olliho Jokinena a Pavla Bureho (obaja 31).



O víťazstve Vegas na ľade Minnesoty (2:1 pp) rozhodol v predĺžení Jonathan Marchessault. Po Williamovi Karlssonovi (2017/18) sa stal druhým 40-gólovým strelcom v krátkej histórii Golden Knights.