Matthews, Pettersson a Slavin sú finalisti na zisk Lady Byng Trophy

New York 5. mája (TASR) - Útočníci Auston Matthews z Toronta Maple Leafs, Elias Pettersson z Vancouveru Canucks a obranca Jaccob Slavin z Caroliny Hurricanes sú finalisti na zisk Trofeje Lady Byngovej. Ocenenie v NHL od roku 1925 získava hokejista, ktorý najlepšie skĺbi športové majstrovstvo, slušnosť a zmysel pre fair play. V minulej sezóne získal toto ocenenie útočník Anže Kopitar z Los Angeles Kings.



Matthews je na toto ocenenie nominovaný tretíkrát v kariére. V sezóne 2019/20 skončil tretí a o rok neskôr druhý. Dvadsaťšesťročný americký center bol so 69 gólmi najlepší strelec základnej časti, so 107 bodmi si vytvoril maximum, pritom v 81 zápasoch nazbieral len 20 trestných minút.



Pettersson sa môže stať prvým hráčom Canucks, ktorý získa toto ocenenie. Dvadsaťpäťročný Švéd nazbieral v základnej časti 89 bodov (34+55), odohral všetkých 82 zápasov a mal len 12 trestných minút.



Tridsaťročný Slavin mal v 81 zápasoch bilanciu 6+31, 21 plusových bodov a na trestnej lavici si odpykal len štyri menšie tresty. V sezóne 2020/21 americký obranca toto ocenenie získal a o rok neskôr skončil v hlasovaní druhý.



Víťazmi Lady Byng Trophy sa stali v minulosti aj Slováci. V roku 2000 ju získal Pavol Demitra v drese St. Louis Blues a v rokoch 1967 a 1968 sa z trofeje tešil slovenský rodák Stan Mikita, ktorý si obliekal dres Chicaga Blackhawks.



O držiteľovi ceny rozhodujú hlasovaním členovia Asociácie profesionálnych hokejových novinárov. Informoval o tom oficiálny web zámorskej profiligy.