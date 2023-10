Matthews získal míľniky, Boeser je štvorgólový a prvý gól pre Bedarda

NHL - sumáre:



Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 5:4 pp a sn (0:1, 3:1, 2:3 - 0:0, 1:0)



Góly: 28. Gregor (Klingberg), 35. Matthews (Marner, Tavares), 40. Nylander (Klingberg, Tavares), 56. Matthews (Tavares, Rielly), 59. Matthews (Nylander), rozh. nájazd Marner - 4. Evans, 22. Newhook (SLAFKOVSKÝ, Dach), 45. Caufield (Matheson, Suzuki), 46. Newhook (Xhekaj, Dach), 52. Ylönen (Harvey-Pinard). Brankári: Samsonov - Allen, strely na bránku: 42:24.







Boston Bruins - Chicago Blackhawks 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)



Góly: 12. Frederic (Carlo, Poitras), 34. Pastrňák (Lucic), 60. Pastrňák (Marchand, McAvoy) - 6. Bedard (Hall, Donato). Brankári: Ullmark - Söderblom, strely na bránku: 33:21.







Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)



Goly: 23. Bunting (Aho, DeAngelo), 38. Teräväinen (Nečas, Skjei), 41. Staal (Martinook), 48. Skjei (Fast, Staal), 52. Slavin (Kotkaniemi, Jarvis) - 4. Joseph (Zub, Kelly), 46. Kelly (Joseph), 46. Stützle. Brankári: Andersen - Korpisalo, strely na bránku: 42:30.







Calgary Flames - Winnipeg Jets 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)



Góly: 13. Mangiapane (RUŽIČKA, Hanifin), 18. Weegar (Zadorov, Duehr), 34. Andersson (Lindholm), 59. Lindholm (Mangiapane), 60. Mangiapane (Huberdeau, Lindholm) - 15. Connor (Samberg, Pionk), 22. Iafallo (DeMelo, Lowry), 55. Scheifele (Morrissey). Brankári: Markström - Hellebuyck, strely na bránku: 22:37.







Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)



Góly: 27. Grundström (Danault), 40. Byfield (Kopitar) - 8. MacKinnon (Rantanen, Drouin), 23. Makar (MacKinnon, Rantanen), 24. Rantanen (Toews, MacKinnon), 45. Rantanen (Johnson, Makar), 57. Wood, Colton, TATAR). Brankári: Talbot - Georgiev, strely na bránku: 36:37.







Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)



Góly: 9. Garland (Pettersson, Juulsen), 12. Boeser (Miller, Di Giuseppe), 25. Boeser (Miller, Hronek), 28. Boeser (Pettersson, Kuzmenko), 32. Pettersson (Hughes, Miller), 46. Boeser (Hughes, Hronek), 47. Miller (Hughes, Pettersson), 55. Joshua (Lafferty, Höglander) - 29. Draisaitl (McDavid, Bouchard). Brankári: Demko (49. DeSmith) - Campbell (28. Skinner), strely na bránku: 32:27.

Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (Colorado) 9:55 0 1 1 1 0 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 15:25 0 1 1 1 1 0



Adam Ružička (Calgary) 10:52 0 1 1 0 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



New York 12. októbra (TASR) - Traja slovenskí hokejisti bodovali v noci na štvrtok v šesťzápasovom programe zámorskej NHL. Adam Ružička prispel asistenciou k víťazstvu Calgary nad Winnipegom 5:3, z asistencie a výhry svojho tímu v úvodnom zápase sezóny sa tešil aj Tomáš Tatar z Colorada, ktoré triumfovalo v Los Angeles 5:2. Gólovú prihrávku zaznamenal aj Juraj Slafkovský, ktorého Montreal prehral v Toronte 5:6 po samostatných nájazdoch. V drese domácich zažiaril autor hetriku Auston Matthews.Slafkovský nastúpil na krídle druhej formácie a na ľade odohral celkovo 15:25 minút. V zápase si pripísal aj plusový bod, jednu strelu na bránku a tri bodyčeky. V 22. minúte sa zapojil do prečíslenia, v ktorom bekhendom posunul puk pred bránku na Alexa Newhooka, ktorý strelil svoj prvý gól v drese Canadiens. Hostia síce viedli 2:0 aj 5:3, no napokon si v súboji dvoch historicky najúspešnejších klubov pripísali iba bod.uviedol pre nhl.com útočník Mitch Marner, ktorý bol jediný úspešný strelec v samostatných nájazdoch.poznamenal Matthews, ktorý dvomi gólmi v tretej tretine vyrovnal na 5:5. Pre Matthewsa to bol už druhý hetrik v úvodnom zápase sezóny, prvý dosiahol ako nováčik v roku 2015, keď strelili štyri góly Ottawe. Duel spestrila aj pästná výmena Ryana Reavesa s Arberom Xhekajom.Ružička asistoval pri prvom góle Calgary v ročníku. V 13. minúte bol súčasť presilovkovej formácie a po jeho strele dorazil puk do bránky Andrew Mangiapane, ktorý otvoril skóre stretnutia s Winnipegom. Slovenský útočník hral na poste centra štvrtej formácie, na ľade strávil 10:45 minút.Tatar odohral za Colorado 9:55 min. a okrem asistencie si pripísal aj jeden hit a dva získané puky. Prvý bod v sezóne dosiahol počas hry domácich bez brankára, keď po jeho asistencii uzavrel skóre gólom do prázdnej bránky Miles Wood.povedal tréner Colorada Jared Bednar.Hráči Bostonu zdolali na domácom ľade Chicago 3:1. Dvomi gólmi sa v drese Bruins zaskvel český útočník David Pastrňák. Jediný gól hostí zaznamenal Connor Bedard, no jeho presný zásah zo 6. minúty Blackhawks napokon nepomohol. Bruins, ktorí v uplynulom ročníku vytvorili suverénnym prvenstvom v základnej časti viacero rekordov, vstúpili do svojej jubilejnej 100. sezóny v NHL. Otvorili ju slávnostným ceremoniálom, na ktorom nechýbali klubové legendy Bobby Orr, Phil Esposito či Ray Bourque.Do novej sezóny víťazne vstúpili aj hráči Caroliny, ktorí si doma poradili s Ottawou 5:3. V ofenzívne ladenom zápase videli diváci celkovo 72 striel na bránku (42:30) i dva góly v oslabení (1:1). Domáci viedli 3:1, no góly Parkera Kellyho a Tima Stützleho v tretej tretine priniesli priebežné vyrovnanie na 3:3. Napokon však Brady Skjei a Jacob Slavin vrátili Caroline náskok.povedal tréner "hurikánov" Rod Brind'Amour.V zápase Vancouver - Edmonton zažiarili domáci útočníci Brock Boeser a J. T. Miller. Boeser prispel k vysokému víťazstvu Canucks 8:1 štyrmi gólmi, Miller nazbieral päť kanadských bodov za gól a štyri asistencie. Najproduktívnejší hráč uplynulej sezóny Connor McDavid prihral Leonovi Draisaitlovi na jediný gól hostí.