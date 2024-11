Matthews sa zrejme vráti do zostavy Toronta cez víkend proti Tampe Bay

Toronto 30. novembra (TASR) - Americký hokejový útočník Auston Matthews sa v zápase proti Tampe Bay v noci na nedeľu pravdepodobne vráti do zostavy Toronta. Kapitán Maple Leafs chýbal svojmu tímu od 3. novembra a pre zranenie v hornej časti tela vynechal deväť zápasov.



Matthews absolvoval v rámci liečby aj cestu za špecialistom do Nemecka. Po návrate absolvoval individuálne tréningy, no od utorka už bol v riadnej príprave s tímom. Na piatkovom tréningu už figuroval vo formácii s Matthewom Kniesom a Williamom Nylanderom. "V duchu si hovorím, že zajtra už budem hrať a teším sa, že som späť. Za uplynulé tri týždne som nezabudol, ako sa hrá hokej, ale samozrejme budem cítiť nejakú 'hrdzu' a určite aj vzrušenie z toho, že znovu hrám," citoval Matthewsa web nhl.com. Líder Toronta odohral v prebiehajúcej sezóne 13 zápasov, v ktorých nazbieral 11 bodov za 5 gólov a 6 asistencií. V uplynulom ročníku 2023/2024 bol so 69 gólmi najlepší strelec základnej časti a tretíkrát získal trofej Mauricea Richarda. Na návrat Matthewsa sa už tešil aj jeho spoluhráč z formácie Nylander: "Myslím si, že keď hráme spolu, máme neuveriteľnú chémiu. Je to najlepší strelec ligy, takže je zábava hrať s ním."



Matthewsova absencia sa príliš nepodpísala na výsledkoch Maple Leafs. Z deviatich zápasov bez svojho kapitána vybojovali sedem víťazstiev a sú na prvom mieste Atlantickej divízie pred obhajcom Stanleyho pohára Floridou Panthers. "Nie je to žiadna zábava iba sa pozerať na to, ako moji spoluhráči hrajú zápasy bezo mňa. Ničí ma, že nie som na ľade, ale chlapci hrajú naozaj dobre. Myslím si, že je to znamenie veľkých zajtrajškov, ktoré nás čakajú. Máme skvelý tím. Po prehre (s Floridou 1:5 - pozn.) sa chceme vrátiť na správnu cestu a zakončiť trip správnym spôsobom," dodal Matthews.