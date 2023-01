Matthews si pre zranenie kolena nezahrá najmenej tri týždne

Toronto 27. januára (TASR) - Americký hokejový útočník Auston Matthews si pre problémy s kolenom nezahrá minimálne tri týždne a príde aj o exhibičný All star víkend. Zranenie utrpel v stredajšom zápase s New Yorkom Rangers (3:2), v ktorom sa zároveň skončila jeho 10-zápasová séria s minimálne jedným kanadským bodom.



Ide o jeho druhú absenciu v doterajšom priebehu sezóny. Od 11. do 12. januára vynechal dva zápasy pre zdravotné problémy, ktoré klub bližšie nešpecifikoval. V All star exhibícii ho nahradí Aleksander Barkov z Floridy. Matthews nastrieľal v tomto ročníku 25 gólov, ku ktorým pridal 28 asistencií.