Matthewsovi chýbal gól k zopakovaniu 101-ročného zápisu

New York 7. novembra (TASR) - Americký hokejista Auston Matthews v zápase s Tampou Bay Lightning (6:5 pp) takmer zopakoval 101-ročný rekordný zápis. Jeden gól mu chýbal k tomu, aby dosiahol štvrtý hetrik v dvanástom zápase sezóny. Len dvom hokejistom v histórii NHL sa podarilo streliť tri góly štyrikrát v prvých dvanástich stretnutiach.



V sezóne 1916-1917 to dokázal Sea Denneny a Babe Dye v sezóne 1922-1923. Matthews je s tromi hetrikmi na druhom mieste spolu Joeom Maloneom (1917/1918), Newsym Lalondeom (1917/1918) a Audiem Cleghornom (1921/1922).



V drese Tampy, ktorá v prvej tretine strelila domácim štyri góly, zažiaril Nikita Kučerov. Ruský útočník zaznamenal dva góly a dve asistencie a zopakoval klubový rekord Tampy v počte bodov jedného hráča za tretinu. Predtým získali štyri body za tretinu Michail Sergačov (2022), Martin St. Louis (2009), Vincent Lecavalier (2007), Dan Boyle (2006) a Pavel Kubina (2000).



Toronto v zostávajúcom čase otočilo skóre aj zásluhou Mitcha Marnera, ktorý zaznamenal gól a tri asistencie. Bol to jeho 15. štvorbodový zápas v NHL, čím sa dostal v klubovej historickej tabuľke na druhé miesto vedľa Franka Mahovlicha. Prvý je Darryl Sittler s 26. zápasmi.



Brankár Bostonu Jeremy Swayman pomohol svojmu tímu k triumfu 3:2 na ľade Dallasu, predviedol 35 úspešných zákrokov. V tejto sezóne má bilanciu 6 zápasov a 6 víťazstiev. Rovnaký kúsok sa podaril Tuukkovi Raskovi v sezóne 2016-17 a Tinymu Thompsonovi v rokoch 1937-38). Ide o druhú najdlhšiu víťaznú sériu brankára Bruins. V sezóne 2010/11 mal Tim Thomas sedem víťazných zápasov v sérii.