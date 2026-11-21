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Matula bol v Poreči jeden duel od medaily, vypadol vo štvrťfinále
Slovenská výprava má stále šancu získať na podujatí cenný kov.
Autor TASR
Poreč 21. novembra (TASR) - Slovenský boxer Samuel Matula zostal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v chorvátskom Poreči jeden úspešný súboj od medaily. V kategórii do 85 kg podľahol vo štvrťfinále Gruzíncovi Sabovi Kvinikadzemu 0:5 na body.
Slovenská výprava má stále šancu získať na podujatí cenný kov. Vo štvrťfinále bude bojovať vo váhe do 65 kg Juraj Bóna proti Poliakovi Bartolomiejovi Roskowiczowi a Tamara Kubalová v kategórii do 65 kg vyzve Švédku Dinu Daoudovú.
Slovenská výprava má stále šancu získať na podujatí cenný kov. Vo štvrťfinále bude bojovať vo váhe do 65 kg Juraj Bóna proti Poliakovi Bartolomiejovi Roskowiczowi a Tamara Kubalová v kategórii do 65 kg vyzve Švédku Dinu Daoudovú.