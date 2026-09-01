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Matúš Bero bude pokračovať v kariére v drese Ferencvárosu
Čoskoro 31-ročný stredopoliar je odchovanec trenčianskeho futbalu, odkiaľ v lete 2016 prestúpil do tureckého Trabzonsporu.
Autor TASR,aktualizované
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Budapešť 1. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére v drese Ferencvárosu Budapešť. Rekordný maďarský šampión to oznámil v utorok na oficiálnej stránke.
Čoskoro 31-ročný stredopoliar je odchovanec trenčianskeho futbalu, odkiaľ v lete 2016 prestúpil do tureckého Trabzonsporu. Po dvoch rokoch zamieril do holandského Vitesse Arnhem, kde pôsobil až do leta 2023. Následne strávil tri sezóny v Bochume. S nemeckým tímom odohral dve sezóny v najvyššej bundeslige, tú uplynulú už v druhej najvyššej súťaži. Na konte má aj 50 štartov a jeden gól v slovenskej reprezentácii.
„Matúš je komplexný stredopoliar, ktorý môže mať rozličné úlohy. Hrá s veľkou intenzitou, využíva silné stránky a má kontrolu na lopte. Našli sme teda záložníka, ktorý dobre zapadá do nášho štýlu hry. Je tiež dôležité, že bol kľúčový hráč v doterajších kluboch. Hral rôzne ligy v rôznych krajinách. Po odchode Gabiho Kanichowského sme hľadali niekoho, kto nám okamžite môže pomôcť. Ide o osobu, ktorá bude mať dobrý vplyv na tím. Sme veľmi šťastní, že sme ho dokázali podpísať,“ vyjadril sa pre oficiálnu webstránku Ferencvárosu športový riaditeľ klubu Tamás Hajnal.
Ferencváros sa prebojoval do ligovej fázy Európskej ligy, pričom v kvalifikácii postupne vyradil srbskú Vojvodinu, holandské Twente, poľský Górnik Zabrze i turecký Trabzonspor s Mohamedom Slahaom. Mužstvo, ktoré vedie slovenský tréner Balázs Borbély, sa v ligovej fáze EL stretne so Celticom, Viktoriou Plzeň, portugalským Torreense, AC Milánom, slovinským Celje, Lechom Poznaň, Juventusom Turín a Hoffenheimom.
Čoskoro 31-ročný stredopoliar je odchovanec trenčianskeho futbalu, odkiaľ v lete 2016 prestúpil do tureckého Trabzonsporu. Po dvoch rokoch zamieril do holandského Vitesse Arnhem, kde pôsobil až do leta 2023. Následne strávil tri sezóny v Bochume. S nemeckým tímom odohral dve sezóny v najvyššej bundeslige, tú uplynulú už v druhej najvyššej súťaži. Na konte má aj 50 štartov a jeden gól v slovenskej reprezentácii.
„Matúš je komplexný stredopoliar, ktorý môže mať rozličné úlohy. Hrá s veľkou intenzitou, využíva silné stránky a má kontrolu na lopte. Našli sme teda záložníka, ktorý dobre zapadá do nášho štýlu hry. Je tiež dôležité, že bol kľúčový hráč v doterajších kluboch. Hral rôzne ligy v rôznych krajinách. Po odchode Gabiho Kanichowského sme hľadali niekoho, kto nám okamžite môže pomôcť. Ide o osobu, ktorá bude mať dobrý vplyv na tím. Sme veľmi šťastní, že sme ho dokázali podpísať,“ vyjadril sa pre oficiálnu webstránku Ferencvárosu športový riaditeľ klubu Tamás Hajnal.
Ferencváros sa prebojoval do ligovej fázy Európskej ligy, pričom v kvalifikácii postupne vyradil srbskú Vojvodinu, holandské Twente, poľský Górnik Zabrze i turecký Trabzonspor s Mohamedom Slahaom. Mužstvo, ktoré vedie slovenský tréner Balázs Borbély, sa v ligovej fáze EL stretne so Celticom, Viktoriou Plzeň, portugalským Torreense, AC Milánom, slovinským Celje, Lechom Poznaň, Juventusom Turín a Hoffenheimom.