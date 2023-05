Matúš Štoček v top 10 na Okolo Estónska, pripísal si i body UCI

Tartu 28. mája (TASR) - Slovenský cyklista Matúš Štoček z tímu ATT Investments obsadil 8. miesto v celkovom poradí pretekov Okolo Estónska a pripísal si aj 30 bodov UCI do olympijského rankingu cestnej cyklistiky.



Po predchádzajúcich úspešných štartoch na jarných podujatiach v Grécku a neskôr na Okolo Maďarska a v Nemecku, pokračoval v dobrých výsledkoch aj na Okolo Estónska. Podujatie rovnakej kategórie, ako preteky Okolo Slovenska (UCI 2.1), pozostávalo z dvoch rovinatých etáp. V prvej, takmer 200 km dlhej, preťal Štoček cieľovú pásku na 18. mieste. Druhý deň si polepšil a na náročnom, veľmi selektívnom mestskom okruhu v Tartu finišoval dvanásty. Pre záverečné poradie to preňho znamenalo posun do top 10, keďže druhý deň nastalo veľké miešanie balíka. V prebiehajúcej sezóne získal doteraz 59 bodov do rebríčka. Celkovým víťazom sa stal Nór Rasmus Wallin, tím ATT Investments si odniesol 3. miesto v tímovej klasifikácii.



"Bol to dvojdňový etapák, čiže každá sekunda sa počítala. V prvej etape nám nevyšla stanovená taktika, takže aj v cieli tie výsledky neboli nič moc a neboli sme spokojní. Vedeli sme, že v druhej etape sa to dá otočiť, lebo je to ťažký okruh v meste. Takže sme jazdili vpredu. Nakoniec odišla skupina 20 ľudí, no postupne z nej nejakí odpadávali. Skúsil som nastúpiť 3 km pred cieľom, ale nevyšlo to, tak som rozbiehal šprint pre Estónca od nás, ktorý bol po prvej etape na tom najlepšie z tímu v celkovom poradí. Nakoniec je z toho je 4. miesto celkovo preňho a ôsme pre mňa. Dá sa povedať, že odchádzame z Estónska spokojní," uviedol pre SZC Štoček.