Matušov povedie volejbalistky Prostějova, do klubu smeruje aj Pállová

Praha 13. júna (TASR) - Novým trénerom českého ženského volejbalového klubu VK Prostějov sa stal slovenský kormidelník Michal Matušov. Do tímu jedenásťnásobného extraligového majstra prestupuje aj reprezentačná liberka Michaela Pállová.



Tridsaťštyriročný Matušov bol od sezóny 2016-17 trénerom volejbalistiek Slávie EU Bratislava, ktoré doviedol k piatim majstrovským titulom a stal sa rekordérom v histórii 21-násobného slovenského majstra. Na lavičke Prostějova nahradí Matušov bývalého dlhoročného trénera slovenskej reprezentácie žien Miroslava Čadu, ktorý bude v klube pokračovať vo funkcii generálneho manažéra. “Michal je síce stále veľmi mladý tréner, ale svojou vynikajúcou prácou a skvelými výsledkami si v slovenskom volejbale už spravil značné renomé. Úplne zaslúžene, kouč je to po všetkých stránkach naozaj špičkový,“ povedal Čada pre klubový web. Na pozícii asistenta ostáva v klube ďalší slovenský tréner Ľubomír Petráš.



Do Prostějova putuje aj slovenská reprezentantka Pállová. Dvojnásobná účastníčka majstrovstiev Európy (2019, 2021) prestupuje do českej extraligy z Volley project UKF Nitra a Prostějov bude prvým zahraničným angažmán pre 23-ročnú liberku. “Postupne sa vypracovala na jednu z najväčších ťahúnok nitrianskeho družstva a navyše začala veľmi skoro nastupovať aj za slovenskú reprezentáciu žien, kde takisto patrí k dlhodobo stabilným členkám zostavy. Na svojom poste je skvelou hráčkou,” povedal Čada. V tíme pokračuje aj ďalšia slovenská reprezentantka Karin Šunderlíková, ktorá pre vážne zranenie kolena vynechala celú uplynulú sezónu.