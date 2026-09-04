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Matuszeková podľahla v osemfinále neskoršej víťazke Mazouziovej
Drdáková podľahla v 2. kole Ukrajinke Kristine Opanasankovej a v repasáži bola nad jej sily Paulina Selanová zo Slovinska.
Autor TASR
Podgorica 4. septembra (TASR) - Slovenské džudistky Paula Matuszeková a Martina Drdáková sa v piatok predstavili na majstrovstvách Európy juniorov v Podgorici vo váhe do 63 kg.
Viac duelov úspešne zvládla Matuszeková, ktorá po voľnom žrebe v 1. kole zdolala v druhom Nemku Sveyarike Konradovú 1:0 na ippon, avšak rovnakým spôsobom potom podľahla neskoršej víťazke Leile Mazouziovej zo Slovinska v osemfinále. Dostala možnosť v repasáži, kde zvládla prvý súboj s Ugne Skeryteovou z Litvy, no následne neuspela proti Izraelčanke Lihi Boaronovej.
Drdáková podľahla v 2. kole Ukrajinke Kristine Opanasankovej a v repasáži bola nad jej sily Paulina Selanová zo Slovinska.
Viac duelov úspešne zvládla Matuszeková, ktorá po voľnom žrebe v 1. kole zdolala v druhom Nemku Sveyarike Konradovú 1:0 na ippon, avšak rovnakým spôsobom potom podľahla neskoršej víťazke Leile Mazouziovej zo Slovinska v osemfinále. Dostala možnosť v repasáži, kde zvládla prvý súboj s Ugne Skeryteovou z Litvy, no následne neuspela proti Izraelčanke Lihi Boaronovej.
Drdáková podľahla v 2. kole Ukrajinke Kristine Opanasankovej a v repasáži bola nad jej sily Paulina Selanová zo Slovinska.