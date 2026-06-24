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May nahradil Kidda na poste trénera Dallasu Mavericks

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Hlavný tréner Michiganu Dusty May hovorí s médiami po víťazstve nad Michigan State po zápase vysokoškolskej basketbalovej ligy NCAA v Ann Arbore v Michigane 8. marca 2026. Foto: TASR/AP

May doviedol Michigan k prvému titulu NCAA od roku 1989. Počas dvoch sezón pri Wolverines dosiahol bilanciu 64 víťazstiev a 13 prehier.

Autor TASR
Dallas 24. júna (TASR) - Klub basketbalovej NBA Dallas Mavericks angažoval Dustyho Maya na post hlavného trénera. Štyridsaťdeväťročný kouč nahradil vo funkcii Jasona Kidda a do najprestížnejšej súťaže sveta prichádza premiérovo po zisku univerzitného titulu s Michiganom.

May doviedol Michigan k prvému titulu NCAA od roku 1989. Počas dvoch sezón pri Wolverines dosiahol bilanciu 64 víťazstiev a 13 prehier. Predtým priviedol Floridu Atlantic k jedinej účasti vo Final Four v histórii školy. V uplynulých štyroch sezónach univerzitného basketbalu mal bilanciu 124-26. „Je to jeden z najrešpektovanejších klubov v profesionálnom športe, s vášnivými fanúšikmi, talentovaným kádrom a jasným záväzkom budovať majstrovský tím,“ povedal May po príchode do Dallasu.

Dusty vyhrával v každej etape svojej kariéry vďaka schopnosti budovať. Rozvíja hráčov a jeho pracovná morálka je mimoriadna,“ uviedol podľa AP prezident basketbalových operácií Dallasu Masai Ujiri. Klub pokračuje v prestavbe po turbulentnom období spojenom s výmenou Luku Dončiča a odchodom generálneho manažéra Nica Harrisona.
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