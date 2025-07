Mayer vynechá pre zranenie celú sezónu: Nepochybujem, že sa zahojí

Paríž 16. júla (TASR) - Francúzsky atlét Kevin Mayer vynechá celú prebiehajúcu sezónu. Dôvodom je dlhodobé zranenie zadného stehenného svalu, ktoré ho vyradilo aj z minuloročných OH v Paríži.



Dvojnásobný majster sveta v desaťboji dúfal, že sa stihne pripraviť na septembrové MS v Tokiu, no podľa vlastných slov ho pretrvávajúce zranenie negatívne ovplyvnilo po fyzickej aj psychickej stránke. „Je to moja prvá prázdna sezóna a prvý rok, keď nebudem nosiť farby francúzskeho tímu. V kariére som zažil niekoľko naozaj zlých zranení, ale toto je najvážnejšie, takže to bude trvať dlhšie. A nepochybujem o tom, že sa zahojí,“ uviedol 33-ročný atlét podľa AFP.



Svetového rekordéra a držiteľa dvoch strieborných olympijských medailí trápia zdravotné problémy uplynulé dva roky, no to najhoršie prišlo vlani v lete pri páde v behu na 110 m prekážok na mítingu Diamantovej ligy v Paríži. Mayer však verí v účasť na nadchádzajúcej olympiáde, ktorá sa bude konať v Los Angeles v roku 2028. „Všetci si nesieme svoj kríž. Mojím je môj fyzický stav. Veľmi dobre viem, že ak problém vyriešim, môžem pokračovať ešte veľmi, veľmi dlho,“ dodal nádejne.