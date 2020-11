Mayoral sa koronavírusu v AS Rím neobáva: Prekonal som to už v lete

Rím 15. novembra (TASR) - Španielsky futbalista Borja Mayoral v lete prekonal nový koronavírus. Útočník AS Rím to priznal pre talianske médiá po tom, ako sa tíme nakazili viacerí hráči.



"Máme niekoľko prípadov, ale ja sa toho neobávam. Už v lete som vírus chytil a mal mierne príznaky, pre ktoré som vynechal záver sezóny. Teraz som pokojný, pretože sa mi vytvorili protilátky a verím, že druhýkrát neochoriem," citoval Mayorala portál Football Italia.



Španiel pritom patrí do ohrozenej skupiny, keďže má cukrovku 1. typu. Na ochorenie si už zvykol a podľa jeho slov mu neohrozuje kariéru: "Nikdy ma to nezastavilo. Diabetes ma naučil mnoho vecí, dokonca mám výhodu, keď musím dodržiavať diétu, ktorá je pre profesionálneho športovca dôležitá."