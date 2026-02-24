Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mayweather nastúpi v septembri v Las Vegas v odvete proti Pacquiaovi

Floyd Mayweather Jr. (vľavo) udiera Mannyho Pacquiaa z Filipín. Foto: TASR/AP

Mayweather a Pacquiao sa prvýkrát stretli 2. mája 2015 a Američan zvíťazil jednomyseľným výrokom rozhodcov.

Autor TASR
Los Angeles 24. februára (TASR) - Devätnásteho septembra sa v Las Vegas uskutoční odveta jedného z najočakávanejších boxerských súbojov medzi Američanom Floydom Mayweatherom a Filipínčanom Mannym Pacquiaom. Oznámil to Netflix pár dní po tom, ako 49-ročný Mayweather ohlásil svoj návrat do profesionálneho ringu.

Mayweather a Pacquiao sa prvýkrát stretli 2. mája 2015 a Američan zvíťazil jednomyseľným výrokom rozhodcov. Duel mal označenie „Zápas storočia", ale pre mnohých bol sklamaním. Neskôr totiž vyšlo najavo, že Pacquiao boxoval so zraneným ramenom. Septembrový súboj bude vôbec prvým v modernej aréne Sphere v Las Vegas, informovala o tom agentúra AFP.

V profesionálnej kariére vyhral Mayweather všetkých 50 zápasov, ani v jednom prípade nebol v pozícii zdolaného. „S Floydom sme priniesli svetu jeden z najväčších duelov v histórii boxu. Fanúšikovia dlho čakali na odvetu, teraz si prídu na svoje. Zaslúžia si to," uviedol 47-ročný Pacquiao v spoločnom vyhlásení.
