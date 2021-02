Mazáň podpísal s MFK Karviná zmluvu do konca sezóny

Karviná 9. februára (TASR) - Tesne pred uzavretím prestupového obdobia získal český futbalový prvoligista MFK Karviná slovenského obrancu Róberta Mazáňa z FK Mladá Boleslav. Dvadsaťsedemročný slovenský reprezentant podpísal s moravským klubom zmluvu do konca sezóny.



"Róbert je ľavák a počítame s ním na Ľavý kraj obrany. Po odchode Ndefeho sme potrebovali vyriešiť pozíciu na kraji a sme radi, že sa to podarilo. Verím, že Róbert do kolektívu bez problémov zapadne a bude pre nás posila," povedal športový riaditeľ MFK Lubomír Vlk.



Mazáň prišiel do FK Mladá Boleslav v septembri 2020 zo Celty Vigo. V českom klube odohral 13 zápasov, ale po prestavbe kádra prišiel o pozíciu. "Sedeli sme s trénerom Jarolímom a ten mi na rovinu povedal, že počíta s inými hráčmi. Som mu vďačný, hneď som mohol riešiť, čo bude ďalej. Karviná bola aktívna a chcel ma aj tréner Jarábek. To rozhodlo," uviedol Mazáň, ktorý na Slovensku pôsobil v Trenčíne aj Senici a so Žilinou získal v sezóne 2016/2017 majstrovský titul. V zahraničí pôsobil aj v Holandsku, Poľsku a Španielsku.