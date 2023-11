Mazzariho úspešný debut na lavičke Neapolu: Našiel som výnimočný tím

Rím 26. novembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol majú za sebou vydarený prvý duel pod vedením nového trénera Waltera Mazzariho. "Partenopei" v zostave aj so slovenský reprezentantom Stanislavom Lobotkom naplno bodovali na pôde Atalanty Bergamo (2:1). Víťazný debut Mazzariho prišiel presne v deň, keď si mužstvo spod Vezuvu pripomínalo tri roky od úmrtia klubovej legendy Diega Armanda Maradonu.



Neapol sa mohol ujať vedenia v 34. minúte, keď sa hlavou presadil Amir Rrahmani, no kosovský obranca bol vo veľmi tesnom ofsajde, ktorý neunikol pozornosti VAR-u. Hostí to však mrzieť nemuselo, keďže v závere prvého dejstva už hlavička Chviču Kvaraccheliju priniesla prvýkrát zmenu skóre. Aj po zmene strán padol ďalší gól hlavou, tentoraz uspel vo vzdušnom súboji domáci Ademola Lookman, ktorý vyrovnal na 1:1. Atalanta prišla o bod v 79. minúte, keď zlú rozohrávku brankára Marca Carnesecchiho potrestal Elif Elmas. "Moji hráči preukázali v uplynulých dňoch pozitívny prístup. Všetko, čo som hovoril ´nasávali´. Prišiel som do naozaj výnimočného tímu," citoval Mazzarriho denník La Gazzetta dello Sport.



Stovky fanúšikov Neapola sa stretli pri slávnej nástennej maľbe Maradonu v mestskej časti Quartieri Spagnoli, kde sledovali, ako ich tím uspel v Bergame.



Tesné víťazstvo si pripísali aj hráči milánskeho AC. Tri body pre "rossoneri" proti Fiorentine zariadil v druhej minúte nadstaveného času prvého polčasu francúzsky obranca Theo Hernandez. Diváci v Miláne boli svedkami historického momentu talianskej Serie A, keď v 83. minúte debutoval vo veku 15 rokov a 260 dní taliansky útočník Francesco Camarda, ktorý sa stal najmladším hráčom v histórii súťaže. "Je to dobrý chlapec, výborne na sebe pracuje a potrebujeme v tíme jeho sviežosť. Je veľmi mladý, ale zároveň vyspelý. Všetci sme mu tento moment veľmi priali. Mohol by som byť jeho starým otcom," povedal tréner AC Stefano Pioli.



Pod tlakom je po prehre Lazia s poslednou Salernitanou (1:2) kouč Rimanov Maurizio Sarri. Vicemajstri uplynulého ročníka prežívajú hernú krízu, naplno bodovali iba v piatich z trinásť stretnutí a patrí im 10. miesto v tabuľke. "V najbližších dňoch urobím hodnotenie, a ak zistím, že je chyba na mojej strane, prevezmem zodpovednosť a poviem prezidentovi klubu, aby urobil zmenu," povedal 64-ročný Talian, ktorý v minulosti viedol Neapol, Juventus či Chelsea.