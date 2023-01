Mbappe a Hakimi sa vrátili z dovolenky, zapojili sa do tréningu PSG

Paríž 12. januára (TASR) - Útočník Kylian Mbappe a obranca Achraf Hakimi sa vo štvrtok opäť zapojili do tréningového procesu vo francúzskom futbalovom klube Paríž St. Germain. Obaja dostali voľno po MS v Katare, kde Mbappe ako najlepší kanonier šampionátu výrazne pomohol francúzskej reprezentácii k zisku striebra a Hakimi dokráčal s Marokom až k senzačnému štvrtému miestu.



Dve opory PSG spoločne dovolenkovali v USA, kde okrem iného navštívili aj zápas basketbalovej NBA medzi Brooklynom Nets a San Antoniom Spurs. V New Yorku si užili i novoročné oslavy, uviedla agentúra AFP.



Vedenie úradujúceho šampióna Ligue 1 zavesilo vo štvrtok na sociálne siete video, na ktorom vidno, ako Mbappe s Hakimim už spoločne "zarezávajú" v tréningovom centre PSG. Parížania sa momentálne pripravujú na nedeľný ligový zápas so Stade Rennes.



Mbappe sa vo finále MS 2022 blysol hetrikom, no ani to nestačilo "Les Bleus" k obhajobe titulu. S Argentínou prehrali 2:4 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil 2:2 v riadnom hracom čase a 3:3 po predĺžení.