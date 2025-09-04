< sekcia Šport
Mbappe apeluje na viac oddychu v nabitom programe
Francúzsko vstúpi do kvalifikačných bojov o účasť na budúcoročné majstrovstvá sveta zápasom s Ukrajinou. V prípade postupu čaká Mbappehp podobná porcia duelov.
Autor TASR
Vroclava 4. septembra (TASR) - Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie a hráč Realu Madrid Kylian Mbappe volá po väčšom oddychu hviezdnych hráčov pri nahustenom zápasovom programe.
