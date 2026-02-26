Mbappe bude chýbať Realu dlhší čas, Arbeloa: Nebude to otázka dní

< sekcia Šport
Kapitán francúzskej reprezentácie hral s bolesťami už niekoľko mesiacov.
Autor TASR
Madrid 25. februára (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid Alvaro Arbeloa prezradil, že sa jeho tím bude musieť zaobísť bez služieb Kyliana Mbappeho na dlhší čas než len na odvetný zápas play off o osemfinále Ligy majstrov proti Benfice Lisabon.
Kapitán francúzskej reprezentácie hral s bolesťami už niekoľko mesiacov. Počas tréningu na duel s Benficou však dvadsaťsedemročný útočník pociťoval pretrvávajúce ťažkosti, ktoré ho vyradia minimálne na desať dní.
„Bola to dohoda medzi hráčom, mnou a doktormi. Je najlepšie, nech sa zotaví a vráti sa stopercentný,“ citovala španielskeho kouča agentúra AFP.
S 23 gólmi najlepší strelec La Ligy by mal „bielemu baletu“ chýbať viac ako pár dní. „Nebude to otázka dní. Bude to o niečo dlhšie, ale neviem povedať ako dlho,“ dodal Arbeloa pre Movistar.
