Mbappe bude opäť pauzovať, má zranené ľavé koleno

Futbalista Realu Madrid Kylian Mbappe. Foto: TASR/AP

Zatiaľ nie je známa, ako dlho bude najlepší strelec španielskej La Ligy chýbať na trávnikoch, prvé odhady však hovoria o minimálne trojtýždňovej absencii.

Autor TASR
Madrid 31. decembra (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappe bude opäť nútene pauzovať. Podľa vyjadrenia jeho klubu Real Madrid má totiž zranené ľavé koleno. Zatiaľ nie je známa, ako dlho bude najlepší strelec španielskej La Ligy chýbať na trávnikoch, prvé odhady však hovoria o minimálne trojtýždňovej absencii.

Mbappe počas prvého januárového víkendu vynechá ligový duel proti Realu Betis a s najväčšou pravdepodobnosťou sa nepredstaví ani na turnaji o španielsky Superpohár v Saudskej Arábii. Otázny je aj jeho štart v zápase Ligy majstrov proti AS Monaco, ktorý je na programe 20. januára. Informovala o tom agentúra AFP.
