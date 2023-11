Mbappe dosiahol 300 gólov, Henry: Je naozaj ako z iného sveta

Paríž 20. novembra (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe dosiahol 300 gólov v kariére skôr ako Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Jeho krajania Thierry Henry a Jean-Pierre Papin uznali jeho kvality a veria, že to najlepšie má ešte pred sebou.



Mbappe dosiahol tento míľnik cez víkend, keď vo veku 24 rokov a 333 dní hetrikom prispel k triumfu Francúzov nad Gibraltárom v B-skupine 14:0. Mužstvo Didiera Deschampsa vytvorilo nový rekord európskej kvalifikácie. Messi aj Ronaldo, boli v čase dosiahnutia tejto méty starší.



"To, čo tento chlapec predvádza, je naozaj ako z iného sveta. Je to jednoducho neuveriteľné," povedal Henry podľa agentúry AP. Bývalý útočník trénuje francúzsku reprezentáciu do 21 rokov. S "Les Bleus" triumfoval na MS 1998 a míľnik 300 gólov dosiahol až vo veku 30 rokov. "Je to strelec, no rozdáva aj asistencie, vie robiť všetko. Samozrejme, stále je tu priestor na zlepšenie," skonštatoval Henry. Mbappe uviedol pre televíznu stanicu TF1, že chce streliť ešte oveľa viac gólov: "Viem, kam sa chcem dostať. Vždy som sa chcel zapísať do histórie svojho športu."



Papin, držiteľ Zlatej lopty z roku 1991 si myslí, že hráč Paríža Saint-Germain má ešte veľa priestoru na zlepšenie: "Keď nemáte ešte ani 25 rokov a strelili ste 300 gólov, to najlepšie vás ešte len čaká. Takáto presnosť a pravidelnosť je vzácna, takmer jedinečná. Je to niekto, kto, ak nebude zranený, môže dokázať streliť 45 až 55 gólov každý rok, a to aj v nasledujúcich sezónach," dodal pre denník L'Equipe.