Mbappe gólmi z penált zariadil míľniky: „Neurčujem si žiadne hranice“
V utorkovom súboji s Olympique Marseille (2:1) zároveň strelil svoj jubilejný 50. gól za španielsky veľkoklub.
Autor TASR
Madrid 17. septembra (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe dvoma gólmi z pokutových kopov pomohol Realu Madrid k rekordnému 200. víťazstvu v Lige majstrov. V utorkovom súboji s Olympique Marseille (2:1) zároveň strelil svoj jubilejný 50. gól za španielsky veľkoklub a 700. presný zásah 15-násobného európskeho šampióna v súťaži. Dvadsaťšesťročný útočník po zápase uviedol, že chce len pomáhať tímu, a to čímkoľvek, nielen strieľaním gólov.
Hostia z Francúzska sa ujali vedenia v 22. minúte, keď Mason Greenwood získal loptu a vysunul do šance presne zakončujúceho Timothyho Weaha. Potom však Geoffreymu Kondogbiovi na opačnej strane v pokutovom území nevyšiel ambiciózny plán odzbrojiť Rodryga a Mbappe potrestal faul prvým premeneným pokutovým kopom. „Biely balet“ išiel napokon za obratom s desiatimi hráčmi. Obranca Dani Carvajal, ktorý už v 5. minúte vystriedal zraneného Trenta Alexandra-Arnolda, zasiahol hlavou do tváre brankára hostí. Geronimo Rulli reagoval na úder pádom a kapitán Realu videl v 72. minúte červenú kartu. „Los Blancos“ dohrávali bez vylúčeného hráča druhý duel za sebou, predtým v La Lige v tejto situácii taktiež dokázali zvíťaziť, keď v sobotu zdolali Real Sociedad San Sebastian 2:1.
Rozhodca Irfan Peljto z Bosny a Hercegoviny bol opäť stredobodom pozornosti na začiatku záverečnej 10-minútovky. Facundo Medina pri obrannom zákroku na Viniciusa zahral nešťastne rukou a hlavný arbiter nariadil druhú penaltu pre domácich. V 81. minúte si loptu na biely bod postavil opäť Mbappe a opäť skóroval. „Pre mňa je to penalta, ale chápem ľudí, ktorí si myslia, že nie. Všetci sme ohľadom pravidla o ruke v šestnástke stratení,“ citovala agentúra AFP trénera Marseille Roberta De Zerbiho. „Povedali, že je to penalta, takže som vystrelil a premenil ju, to je všetko,“ povedal pre TV Movistar Mbappe, ktorý strelil 50 gólov za klub v 64 zápasoch. Učinil tak najrýchlejšie po Cristianovi Ronaldovi v roku 2010.
Gól na 2:1 znamenal, že Real Madrid ako prvý klub v histórii zaznamenal 200 víťazstiev v LM od zmeny formátu súťaže v sezóne 1992/93. Pätnásťnásobný európsky šampión má zároveň na konte 700 strelených gólov v súťaži. „Prežíva dobré obdobie osobne aj futbalovo a som šťastný, že s ním môžem pracovať,“ pochválil Mbappeho tréner Xabi Alonso, ktorý neposlal do hry uzdravených hráčov Judea Bellinghama a Eduarda Camavingu. Štart od začiatku doprial Francovi Mastantuonovi, ktorý sa vo veku 18 rokov a 33 dní stal najmladším klubovým debutantom v základnej zostave v LM.
Mbappeho vyhlásili za Hráča zápasu. V úvode sezóny nastrieľal šesť gólov v piatich stretnutiach na klubovej úrovni a ďalšie dva presné zásahy pridal v drese francúzskej reprezentácie. „Bol to trochu ťažký večer, pretože sme chvíľu hrali o desiatich, ale priniesli sme na Bernabeu ten duch Ligy majstrov. Na Bernabeu je to vždy tak, nech sa stane čokoľvek. Cítim sa naozaj dobre. Potrebujem tlak, aby som zo seba dostal to najlepšie. Preto mám veľkú radosť, že som strelil góly a prispel k tomu, že Madrid zvíťazil vo svojom prvom zápase Ligy majstrov v novej sezóne. Neurčujem si žiadne hranice, chcem jednoducho pomáhať tímu. Ak to znamená strieľať góly, tak strieľať góly. Ak to znamená napádať, tak napádať. Alebo ak to znamená asistovať, tak asistovať. Chcem robiť všetko, čo bude tím potrebovať,“ citovala Mbappeho agentúra AP.
