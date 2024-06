Mbappe je oficiálne hráč Realu Madrid, podpísal zmluvu do 2029

Madrid 3. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe je už oficiálne hráč Realu Madrid. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal so španielskym šampiónom a víťazom Ligy majstrov zmluvu do 30. júna 2029.



Klub potvrdil skompletizovanie dohody v pondelok na sociálnych sieťach. "Real sa dohodol s hráčom na päťročnej zmluve," uviedol vo svojom vyhlásení.



Majster sveta z roku 2018 a vicemajster z MS 2022 v Katare sa pripojí k "bielemu baletu" po siedmich rokoch v Paríži Saint-Germain. Keďže vo francúzskom tíme sa mu skončila zmluva, do Realu mieri ako voľný hráč a madridský klub nemusí platiť žiadne odstupné. K novému tímu sa môže pripojiť až po 1. júli, teda deň po tom, ako mu vyprší kontrakt s PSG.



"Splnil sa mi sen," napísal Mbappe na Instagrame. "Som taký šťastný a hrdý, že môžem prísť do môjho vysnívaného klubu. Nikto asi nepochopí, aké nadšenie momentálne prežívam. Teším sa na vás, fanúšikovia Madridu, ďakujem vám za vašu neskutočnú podporu. Hala Madrid!"



Podľa španielskych médií by mal Mbappe zarobiť 35 miliónov eur za sezónu. V uplynulých dňoch zahraničné médiá informovali o čiastke 15 miliónov ročne, plus podpisový bonus vo výške 100 miliónov eur, ktorý by sa mal rozložiť do piatich splátok.



Mbappe sa rozhodol prestúpiť na Santiago Bernabeu už vo februári, ale verejne to odmietal potvrdiť. V Parku princov sa oficiálne rozlúčil na začiatku mája. S PSG šesťkrát vyhral Ligue 1 a štyrikrát Francúzsky pohár, no na trofej v Lige majstrov s tímom nedosiahol. Maximom bol postup do finále LM v roku 2020, v ktorom Parížania podľahli Bayernu Mníchov 0:1. Predtým hral Mbappe vo Francúzsku aj za AS Monaco, v ktorého drese odštartoval v roku 2015 svoju profesionálnu kariéru.



K svojmu novému zamestnávateľovi sa pripojí po blížiacich sa ME v Nemecku, na ktorých budú "Les Bleus" patriť medzi ašpirantov na titul. Francúzi sa v základnej D-skupine stretnú postupne s Rakúskom (17. júna), Holandskom (21. júna) a Poľskom (25. júna).