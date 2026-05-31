Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. máj 2026Meniny má Petronela a Petrana
< sekcia Šport

Mbappe kráľom strelcov, PSG so 45 gólmi vyrovnal rekord FC Barcelona

.
Na snímke Kylian Mbappe. Foto: TASR/AP

Najviac asistencií nazbieral brazílsky krídelník Vinicius Junior, ktorý pripravil spoluhráčom z Realu osem gólov.

Autor TASR
Bratislava 31. mája (TASR) - Najlepším kanonierom futbalovej Ligy majstrov za ročník 2025/26 sa stal s 15 gólmi Kylian Mbappe z Realu Madrid. Za ním nasledoval Angličan Harry Kane, ktorého Bayern Mníchov stroskotal pred bránami finále a jeho bilancia sa zastavila na 14 presných zásahoch. Real vypadol už vo štvrťfinále práve proti Bayernu. Dvojciferné gólové konto mali ešte Anthony Gordon (Newcastle), Julian Alvarez (Atletico Madrid) a Chviča Kvaracchelija - hráč úspešného obhajcu PSG.

Najviac asistencií nazbieral brazílsky krídelník Vinicius Junior, ktorý pripravil spoluhráčom z Realu osem gólov. Rovnaký počet gólových prihrávok zaznamenal aj Michael Olise z Bayernu.

Najlepšiu ofenzívu mali počas celej súťaže hráči Paríža St. Germain. Mužstvo trénera Luisa Enriqueho vo finále uzavrelo gólové konto na méte 45 presných zásahov, čím vyrovnalo doterajší rekord súťaže vytvorený Barcelonou v ročníku 1999/2000.

O dva góly menej strelili Mníchovčania, ktorí podľahli PSG v semifinále. Tieto dva tímy sa najčastejšie dostali aj k zakončeniu do priestoru brány, pričom Parížania vystrelili 117-krát a Bayern 106-krát.

V hlavnej súťaži LM padlo 655 gólov, čo je priemer 3,47 na zápas. Diváci videli gól v priemere každých 26 minút.



Individuálne štatistiky LM v ročníku 2025/2026:

najlepší strelci:

15 gólov - Kylian Mbappe (Real Madrid)

14 - Harry Kane (Bayern Mníchov)

10 - Chviča Kvaracchelija (Paríž St. Germain), Anthony Gordon (Newcastle United), Julian Alvarez (Atletico Madrid)

8 - Erling Haaland (Manchester City), Ousmane Dembele (Paríž St. Germain)

7 - Luis Diaz (Bayern), Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul)



najviac asistencií:

8 - Vinicius Junior (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Mníchov)

6 - Kvaracchelija, Achraf Hakimi (Paríž St. Germain)

5 - Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique Marseille), Leandro Trossard (Arsenal Londýn)



strely na bránu:

30 - Mbappe

25 - Osimhen

23 - Alvarez, Kane

strely mimo bránu:

23 - Vinicius Junior

15 - Alvarez, Hugo Ekitike (Liverpool), Pio Esposito (Inter Miláno)

14 - Ousmane Dembele (Paríž St. Germain)



ofsajdy:

14 - Osimhen

12 - Ayoub El Kaabi (Olympiakos Pireus)

10 - Ademola Lookman (Atletico)



najviac faulujúci:

23 - Maximiliano Araujo (Sporting Lisabon)

22 - Desire Doue (Paríž St. Germain), Fermin Lopez (FC Barcelona)

21 - Alvarez, Jonathan Tah (Bayern Mníchov)



najviac faulovaní:

29 - Lamine Yamal (FC Barcelona), Kvaracchelija

28 - Luis Suarez (Sporting Lisabon)

27 - Vinicius Junior, Matheus Silva (FK Karabach)



celkový počet prihrávok:

1694 - Vitinha (Paríž St. Germain)

1163 - Strahinja Pavlovič (Bayern Mníchov)

1124 - Joshua Kimmich (Bayern Mníchov)



Tímové štatistiky LM v ročníku 2025/2026:

najviac strelených gólov:

45 - Paríž St. Germain

43 - Bayern Mníchov

35 - Atletico Madrid



najmenej inkasovaných gólov:

7 - Arsenal Londýn

11 - FC Pafos

12 - Inter Miláno



strely na bránu:

117 - Paríž St. Germain

106 - Bayern Mníchov

94 - Real Madrid



strely mimo bránku:

104 - Paríž St. Germain

86 - Bayern Mníchov

83 - Atletico Madrid



najviac rohových kopov:

101 - Paríž St. Germain

85 - Atletico Madrid

80 - Real Madrid



držanie lopty (v percentách):

61,0 - Paríž St. Germain

60,6 - FC Barcelona

58,1 - Bayern Mníchov



celkový počet prihrávok:

10810 - Paríž St. Germain

8746 - Bayern Mníchov

7769 - Atletico Madrid
.

Neprehliadnite

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta