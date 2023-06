Mbappe kritizoval PSG za komunikáciu s Messim: Mali ho rešpektovať

Paríž 14. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe kritizoval Paríž Saint-Germain za zaobchádzanie s Lionelom Messim. Argentínsky útočník sa nedávno dohodol na spolupráci s tímom zámorskej MLS Interom Miami.



"Hovoríme o potenciálne najlepšom hráčovi v histórii futbalu. Nikdy nie je dobrá správa, keď odíde niekto ako Messi. Osobne som veľmi nepochopil, prečo sa toľkým ľuďom uľavilo, že odchádza. Hovoríme o Messim, mali by ho rešpektovať, ale namiesto toho sa mu vo Francúzsku nedostalo rešpektu, ktorý si zaslúžil. Je to škoda, ale takto to dopadlo. Klub bude musieť urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby ho nahradil," povedal Mbappe v rozhovore pre talianske noviny Gazzetta dello Sport.



Posledné mesiace Messiho pôsobenia v PSG boli poznačené pokrikmi fanúšikov, keďže jeho forma klesla po tom, ako priviedol Argentínu k prvému majstrovskému titulu od roku 1986. Na začiatku mája ho klub potrestal dvojtýždňovou suspendáciou za to, že odcestoval do Saudskej Arábie bez povolenia.



Paríž možno bude potrebovať čoskoro nájsť náhradu aj za Mbappeho. Dvadsaťštyriročný útočník oznámil, že nevyužije opciu na automatické predĺženie kontraktu o dvanásť mesiacov, keď mu v lete 2024 vyprší súčasná zmluva. "Nežiadal som, aby ma predali, ani aby som išiel do Realu Madrid. Len som potvrdil, že nechcem pokračovať. S PSG sme nikdy nehovorili o predĺžení, ale som rád, že tu zostanem aj v budúcej sezóne," skonštatoval Mbappe.