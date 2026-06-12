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Mbappe môže prekonať Kloseho: Titul je dôležitejší než gólový rekord
Útočník Realu Madrid dosiaľ strelil na svetových šampionátoch 12 gólov, na nemeckého rekordéra mu chýbajú štyri presné zásahy.
Autor TASR,aktualizované
Boston 12. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe môže na MS 2026 prekonať historický strelecký rekord Miroslava Kloseho, no za dôležitejší považuje zisk titulu majstra sveta. Útočník Realu Madrid dosiaľ strelil na svetových šampionátoch 12 gólov, na nemeckého rekordéra mu chýbajú štyri presné zásahy.
„Samozrejme, chcem ďalej písať históriu. No najviac si želám vrátiť sa do Francúzska s trofejou,“ citovala Mbappeho agentúra DPA. „Ak by strelecký rekord znamenal, že zvíťazíme, rád by som bol prvý, kto bude oslavovať na Champs-Élysées,“ dodal hviezdny útočník, ktorý získal s Francúzskom titul na MS 2018 v Rusku. O štyri roky neskôr v Katare bol vo finále, v ktorom zaznamenal hetrik proti Argentíne. Francúzi napokon prehrali po jedenástkovom rozstrele (3:3 pp, 2:4 na strely z 11 m).
Francúzi začnú na MS 2026 v utorok o 21.00 SELČ proti Senegalu, ich ďalšími súpermi v základnej skupine budú Irak a Nórsko. Dvadsaťsedemročný kapitán „Les Bleus“ uviedol, že ďalší titul by bol aj najlepšou rozlúčkou pre trénera Didiera Deschampsa, ktorý po turnaji skončí vo funkcii. „Najlepší spôsob, ako mu vzdať poctu, je vyhrať majstrovstvá sveta, pretože miluje víťazstvá,“ dodal Mbappe o trénerovi, ktorý získal titul majstra sveta aj ako hráč v roku 1998.
Portugalská futbalová reprezentácia odcestovala z Lisabonu na Floridu, kde budú mať zverenci Roberta Martineza tréningovú základňu počas MS 2026. Ich najväčšia hviezda Cristiano Ronaldo neskrýval pozitívnu náladu pred svojím rekordným šiestym svetovým šampionátom.
„Do turnaja vstupujeme s veľkými ambíciami. Príprava bola veľmi dobrá, aj keď únavná, keďže sme tvrdo trénovali,“ povedal päťnásobný víťaz Zlatej lopty. Okolo Ronalda sa v uplynulých dňoch objavili obavy, že jeho prítomnosť v základnej zostave zabráni rozkvetu silnej generácie.
Štyridsaťjedenročný útočník sa v národnom drese gólovo nepresadil v uplynulých troch dueloch, do ktorých nastúpil, čo sa mu stalo prvýkrát od ME 2024. „Cítim sa veľmi pozitívne. Verím, že všetko pôjde dobre a predvedieme solídne výkony,“ citovala Ronalda agentúra AFP.
Portugalcov čaká prvé vystúpenie na MS v stredu 17. júna o 19.00 SELČ v Houstone proti Konžskej demokratickej republike. „Najdôležitejšie je dobre začať a zvládnuť prvý zápas. Potom musíme pokračovať aj v tom druhom a treťom,“ dodal kanonier saudskoarabského Al-Nassr FC. Na Martinezov tím čaká v K-skupine ešte Uzbekistan a Kolumbia.
„Samozrejme, chcem ďalej písať históriu. No najviac si želám vrátiť sa do Francúzska s trofejou,“ citovala Mbappeho agentúra DPA. „Ak by strelecký rekord znamenal, že zvíťazíme, rád by som bol prvý, kto bude oslavovať na Champs-Élysées,“ dodal hviezdny útočník, ktorý získal s Francúzskom titul na MS 2018 v Rusku. O štyri roky neskôr v Katare bol vo finále, v ktorom zaznamenal hetrik proti Argentíne. Francúzi napokon prehrali po jedenástkovom rozstrele (3:3 pp, 2:4 na strely z 11 m).
Francúzi začnú na MS 2026 v utorok o 21.00 SELČ proti Senegalu, ich ďalšími súpermi v základnej skupine budú Irak a Nórsko. Dvadsaťsedemročný kapitán „Les Bleus“ uviedol, že ďalší titul by bol aj najlepšou rozlúčkou pre trénera Didiera Deschampsa, ktorý po turnaji skončí vo funkcii. „Najlepší spôsob, ako mu vzdať poctu, je vyhrať majstrovstvá sveta, pretože miluje víťazstvá,“ dodal Mbappe o trénerovi, ktorý získal titul majstra sveta aj ako hráč v roku 1998.
Ronaldo je naladený pozitívne: Máme veľké ambície
Portugalská futbalová reprezentácia odcestovala z Lisabonu na Floridu, kde budú mať zverenci Roberta Martineza tréningovú základňu počas MS 2026. Ich najväčšia hviezda Cristiano Ronaldo neskrýval pozitívnu náladu pred svojím rekordným šiestym svetovým šampionátom.
„Do turnaja vstupujeme s veľkými ambíciami. Príprava bola veľmi dobrá, aj keď únavná, keďže sme tvrdo trénovali,“ povedal päťnásobný víťaz Zlatej lopty. Okolo Ronalda sa v uplynulých dňoch objavili obavy, že jeho prítomnosť v základnej zostave zabráni rozkvetu silnej generácie.
Štyridsaťjedenročný útočník sa v národnom drese gólovo nepresadil v uplynulých troch dueloch, do ktorých nastúpil, čo sa mu stalo prvýkrát od ME 2024. „Cítim sa veľmi pozitívne. Verím, že všetko pôjde dobre a predvedieme solídne výkony,“ citovala Ronalda agentúra AFP.
Portugalcov čaká prvé vystúpenie na MS v stredu 17. júna o 19.00 SELČ v Houstone proti Konžskej demokratickej republike. „Najdôležitejšie je dobre začať a zvládnuť prvý zápas. Potom musíme pokračovať aj v tom druhom a treťom,“ dodal kanonier saudskoarabského Al-Nassr FC. Na Martinezov tím čaká v K-skupine ešte Uzbekistan a Kolumbia.