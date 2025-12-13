Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mbappe môže v nedeľu pomôcť Realu, Alonso: Je pripravený hrať

Futbalista Realu Madrid Kylian Mbappe reaguje počas zápasu 15. kola španielskej La Ligy Real Madrid - Celta Vigo v Madride v nedeľu 7. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Real totiž prehral dva súťažné zápasy za sebou a v uplynulých ôsmich zvíťazil len v dvoch prípadoch.

Autor TASR
Madrid 13. decembra (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappe je fit a pripravený nastúpiť v nedeľnom stretnutí španielskej La Ligy na pôde Alavesu. V sobotu to povedal tréner Realu Madrid Xabi Alonso.

Mbappe chýbal „bielemu baletu“ v stredajšom dueli Ligy majstrov, v ktorom jeho spoluhráči na štadióne Santiaga Bernabeua podľahli Manchestru City 1:2. Najlepší strelec LM aj španielskej ligy by už v nedeľu pauzovať nemal. „Kylian je späť, je pripravený hrať. V nedeľu uvidíme a rozhodneme sa. To je samozrejme dobrá správa,“ citovala Alonsa agentúra AFP, podľa ktorej silnejú hlasy o možnom odvolaní španielskeho kormidelníka.

Real totiž prehral dva súťažné zápasy za sebou a v uplynulých ôsmich zvíťazil len v dvoch prípadoch. Momentálne druhý tím tabuľky La Ligy sa trápi s maródkou, v nedeľu mu budú chýbať Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, David Alaba či Eder Militao. Fran Garcia, Alvaro Carreras a Endrick si zas odpykajú tresty za karty. Obranca Dean Huijsen by sa mal na duel proti Alavesu vrátiť, pričom tento zápas môže byť rozhodujúci pre Alonsovu budúcnosť na lavičke.

„Je zrejmé, že napriek absenciám máme dostatočne silných hráčov aj dostatočne silný tím. Máme problémy, ale môžeme rásť. Ak sa dokážeme preniesť cez tieto ťažké chvíle a zmeniť dynamiku, možno sa o pár týždňov obzrieme späť a povieme si, že sme si prešli veľa, ale urobilo nás to silnejšími,“ dodal Alonso.
