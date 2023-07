Mbappe musí predĺžiť zmluvu, ak chce zostať v PSG, tvrdí Al-Khelaifi

Paríž 5. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe musí podpísať s Parížom St. Germain novú zmluvu, ak si praje zostať v klube aj v budúcej sezóne. V stredu to vyhlásil prezident PSG Nasser Al-Khelaifi.



Dvadsaťštyriročný útočník má s Parížom kontrakt platný do budúceho roka. Minulý mesiac oznámil, že ho predĺžiť nechce, no rád by vo Francúzsku odohral nasledujúcu sezónu. Ak Mbappeho PSG nepredá v letnom prestupovom období, tak na budúci rok odíde z klubu zadarmo, pripomína agentúra AFP. "Pozícia je jasná. Ak chce Kylian zostať, musí podpísať novú zmluvu. Nemôžeme ho nechať odísť ako voľného hráča. Jednoducho nemôžeme nechať jedného z najlepších hráčov na svete odísť zadarmo," uviedol Al-Khelaifi podľa agentúry AFP.



Mbappe prišiel do Paríža v roku 2018 za 180 miliónov eur. V drese PSG odohral 260 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 212 gólov a pridal 98 asistencií. V uplynulej sezóne sa stal s 29 gólmi najlepším strelcom Ligue 1. V drese národného tímu triumfoval na MS 2018 v Rusku a vlani získal s "Les Bleus" striebro na MS v Katare, pričom vo finále proti Argentíne strelil hetrik.