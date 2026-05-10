Nedela 10. máj 2026
Mbappe nenastúpi za Real Madrid v El Clasicu na pôde FC Barcelona

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Paríž 10. mája (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe nenastúpi v drese Realu Madrid v nedeľňajšom El Clasicu na pôde FC Barcelona. Stále sa totiž úplne nezotavil zo zranenia zadného stehenného svalu, a tak bude chýbať na súpiske „bieleho baletu" na duel 35. kola španielskej La Ligy. Informovala o tom agentúra AFP.

Mbappe v piatok absolvoval s Realom tréning, no do zápasu s Barcelonou nezasiahne. Francúzsky kanonier pre svalové zranenie pauzoval uplynulé dva týždne. Mbappe nastúpil v prebiehajúcom ročníku La Ligy do 28 duelov, v ktorých strelil 24 gólov a je najlepší strelec súťaže. Barcelona v prípade víťazstva nad Realom v predstihu obháji titul španielskeho majstra.
